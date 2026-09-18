Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, bu Cuma akşamı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı 4 maça hazırlanmak üzere Fransa Milli Takımı ile birlikte ilk kadrosunu açıklamaya hazırlanıyor.

Foot Mercato sitesinin haberine göre, Fransız teknik adam uzun haftalar süren çalışma sürecini, kendine özgü bir yöntemle oyuncuları titizlikle takip etmek için değerlendirdi.

Zidane, ilk kadroyu hazırlama yönteminde köklü bir değişikliğe gitmedi; her mevkiden 5 isim olmak üzere toplam 55 oyuncudan oluşan bir ilk liste hazırlandı. Ancak Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi, medyatik açıdan daha az tanınan oyuncuları da yoğun bir şekilde takip etmeye özen gösterdi.

L'Equipe gazetesine göre, bu görevi yerine getirmek için teknik ekip içinde roller paylaştırıldı; Fabien Barthez kaleci takibi görevini üstlendi ve örneğin Toulouse'da görüldü. Diğer mevkilerdeki oyuncular ise çift, hatta bazen üçlü bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Zidane'ın sadık yardımcısı David Bettoni antrenörlük tecrübesiyle katkı sunarken, Stéphane Blanc ise asıl uzmanlık alanı olan takip ve gözlem konusuna daha fazla odaklandı. İki adam son derece uyumlu bir ikili oluşturuyor; Real Madrid'de 6 yıl boyunca birlikte çalışmalarının ardından aralarında sıkı bir tanışıklık bulunuyor.

Blanc'ın takibi yalnızca Fransız oyuncularla sınırlı kalmadı; görevi aynı zamanda ona, UEFA Uluslar Ligi programında Türkiye, Belçika ve İtalya'nın bulunması nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın gelecek rakiplerini de gözlemleme imkânı verdi.

Ardından teknik ekip, hedeflenen oyuncuları takip etmek için düzenli bir sistem oluşturdu. Zidane ve yardımcıları, çeşitli notları değerlendirmek ve özel ilgi gerektiren oyuncular hakkında karar vermek için her iki haftada bir bir araya geliyordu.

Fransız gazeteye göre, Adrien Truffert, Bournemouth ile çıktığı maçlar sırasında tribünlerden iki kez izlendi. Como ile dikkat çeken bir sezon başlangıcı yapan Lucas Da Cunha da gözlerden kaçmadı.

Yeni video analisti Farid Tabet de oyuncuları düzenli olarak takip ediyordu. Zidane'ın birinci yardımcısı Bettoni özellikle Almanya ve İtalya'yı takip etme görevini üstlenirken, Blanc Fransa ve diğer bazı liglere odaklandı; Tabet ise ağırlıklı olarak İngiltere ve İspanya'yı takip etti.

Bu organizasyon aynı zamanda bir oyuncu hakkında tek bir izlenime dayanarak karar verilmesini önlemeyi de amaçlıyor. Her üç ayda bir takip bölgeleri değişiyor; böylece sezon boyunca milli takıma katılmaya aday oyuncuları teknik ekibin farklı üyeleri gözlemlemiş oluyor.

Bu yöntem, nihai karar verilmeden önce çok sayıda değerlendirme elde etme imkânı sağlıyor. Zidane'ın kendisine gelince, şimdiye kadar fazla seyahat etmedi ve yalnızca Lens ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Fransa Süper Kupası maçında Bollaert Stadı'nda görüldü. Fransız gazeteye göre, dünya çapında bir ikon olması, seyahatlerinin organize edilmesini zaman zaman zorlaştırıyor. Ancak şimdi, Zidane döneminin ilk kadrosuyla bu çalışmanın meyvelerini beklemek gerekiyor; bu kadro, hangi yeni yüzlerin 1998 Dünya Şampiyonu'nun planları içinde kendine yer bulmayı başardığını ortaya koyacak.

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