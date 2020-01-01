536 günlük sevinç Konyaspor'a yetmedi

Konyaspor 536 dakika sonra evindeki ilk golünü attı ancak Göztepe'ye mağlup oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında ile karşı karşıya gelirken ev sahibi ekip 34. dakikada Ömer Ali Şahiner'in attığı golle öne geçti. Bu gol aynı zamanda uzun süre sonra Konyaspor'un sahasında attığı ilk goldü.

536 - @konyaspor, 2 Kasım 2019'daki maçından bu yana (536 dakika sonra) evindeki ilk golünü attı. Etki. pic.twitter.com/KD2CxVe6b1 ? OptaCan (@OptaCan) February 15, 2020

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Konyaspor taraftarı sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep, , ve maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

En son 2 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçının 37. dakikasında Farouk Miya'nın gol sevincini yaşayan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir sonraki gol de 536 dakika sonra gelmiş oldu.

Buna karşın Konyaspor, Göztepe mücadelesinden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.