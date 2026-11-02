50 yaşında: Jude Bellingham'ın babası tarihi bir yedi gol attı

İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın babası Mark Bellingham, İngiltere'nin 50 yaş üstü veteranlar milli takımındaki ilk maçında yedi gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti ve aile için ayrıca oğulları Jude ile Jobe'un parladığı özel bir hafta sonunu taçlandırdı.

"50 yaşındaki" Mark, geçen cumartesi Cambridgeshire'da oynanan İrlanda Cumhuriyeti milli takımıyla yapılan maçta hücum hattında forma giydi ve ilk yarıda 6 gol attı, ardından ikinci yarıda bir gol daha ekleyip bir de asist yaparak İngiltere'nin 13-1'lik galibiyetine katkıda bulundu.

Bu maç, Mark'ın İngiltere milli takımı formasıyla ilk kez sahaya çıktığı karşılaşma oldu. Mark, Üç Aslanlar'ı temsil etmek için ilk davetini almadan önce profesyonel olmayan futbolda uzun bir kariyere sahipti; 17 yıl boyunca aralarında Leamington ve Bromsgrove Sporting'in de bulunduğu 22 kulüpte oynadı, ayrıca 90'lı yılların sonlarında Cheltenham Town ve Newport County formalarını da giydi.

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Mark, 2019 yılında futbolu bıraktı ancak veteranlar turnuvalarına katılmayı sürdürdü, ardından İrlanda ile karşılaşmak için sahalara dönmeye karar verdi.

Bu başarı, Bellingham ailesi için dikkat çekici bir hafta sonunu tamamladı; Jude, Real Madrid'in Racing Santander karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette kulübüyle ellinci golünü atarken, küçük kardeşi Jobe, Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşısında 2-2 sona eren maçta göz dolduran bir performans sergiledi. Bu bilgiler Mirror gazetesine dayanıyor.

Jobe, Almanya'ya transfer olduğu 15 ay önceden bu yana Dortmund ile en iyi maçlarından birini oynadığını belirten bir dizi yorumcunun övgüsünü kazandı, ancak hakemin takım arkadaşı Carney Chukwuemeka'nın yaptığı bir faul nedeniyle golünü iptal etmesiyle gol atmayı başaramadı.

Jude ve Jobe, Birmingham şehrindeki futbol kariyerlerinin başlangıcında kendilerine verdiği destek nedeniyle babalarının rolünü daha önce övmüşlerdi; zira Mark, oyunun en üst seviyelerine ulaşana kadar onların bu yolculuğunda hep yanlarındaydı.

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