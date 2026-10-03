Alman kulübü Bayer Leverkusen'in İngiliz savunmacısı Jarell Quansah, savunma hattını güçlendirmek isteyen Real Madrid'in önümüzdeki yaz transfer döneminde ilgi odağına girdi; oyuncunun birden fazla savunma pozisyonunda görev yapabilmesi bu ilginin başlıca sebeplerinden biri.

Alman "Bild" gazetesine göre, Real Madrid Quansah'ı yakından takip ediyor ve takımın teknik direktörü Jose Mourinho, İngiliz savunmacıyı özellikle çok sayıda savunma pozisyonunda oynayabilme özelliği nedeniyle arka hattı güçlendirmek için uygun bir seçenek olarak görüyor.

Quansah'ın Bayer Leverkusen ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncu, Alman kulübüne 2025 yazında Liverpool'dan transfer olmuştu; rapora göre Liverpool, 15 Haziran'a kadar oyuncuyu 70 milyon euro karşılığında geri satın alma maddesini elinde tutuyor.

Buna karşın diğer raporlar, Leverkusen'in İngiliz savunmacının yaklaşık 50 milyon euro karşılığında ayrılmasına onay verebileceğini belirtiyor; bu durum, önümüzdeki yaz transfer döneminde oyuncunun geleceğiyle ilgili müzakerelerin kapısını aralayabilir.

Kulüplerin Quansah'a olan ilgisi yalnızca Real Madrid ile sınırlı değil. Savunmacı, çok yönlü savunma kullanımı nedeniyle çok sayıda Avrupa kulübü tarafından da takip ediliyor; bu da onu kraliyet kulübünün arka hattını güçlendirmek için gündemdeki seçenekler arasına koyuyor.