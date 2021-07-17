50 milyon sterlin karşılığı Arsenal'de

Arsenal'in, Ben White için yaptığı 50 milyon sterlinlik teklifi Brighton kabul etti.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun en iyi savunmacılardan biri olan Ben White için haftalardır oyuncunun kulübü Brighton'u ikna etmeye çalışan Arsenal, amacına ulaşmış gözüküyor. Daha önce yaptığı iki teklif reddedilen Arsenal'in son olarak 50 milyon sterlinlik teklifini güney ekibine kabul ettirdiği öğrenildi.

İngiltere Milli Takımıyla Euro 2020'ye katılan oyuncunun tatil dönüşü Londra'ya gelmesi bekleniyor.

Futbola Southampton altyapısında başlayan White, Brighton akademisine transfer olduktan sonra Martılar'ın U18, U21 ve U23 takımlarında forma giydi. A takıma çıktıktan sonra Peterborough ve Leeds United'da kiralık olarak forma giyen genç stoper geçtiğimiz sezonki performansıyla oldukça dikkat çekmişti.