Seçim kampanyası sırasında, 9 Şubat'ta Juan Laporta ve yönetim kurulundaki diğer sekiz üyeyle birlikte istifa edene kadar Barcelona'nın mali işler sorumlusu olan Ferran Olivi, kulübün yaz transfer döneminde İspanya Futbol Ligi Birliği tarafından belirlenen 1:1 oyuncu takas kuralına uymak için 12 ila 15 milyon avro arasında bir açıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.1 kuralına uymak için 12 ila 15 milyon euro arasında bir açık olduğunu açıkladı.

Şimdi, seçimlerin sona ermesinin ardından, La Liga'nın temiz oyun kurallarına göre, kulübü beş yıl boyunca zorlayan mali sıkıntıların ardından bu hedefin gerçekleştirilebileceğine dair Barcelona yönetimi içinde bir rahatlama havası hakim.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın, La Liga tarafından sezon ortasında talep edilen ve 30 Haziran itibarıyla 1,075 milyar avroyu aşan beklenen geliri gösteren geçici mali tablolarını zaten sunduğunu belirtti. Bu rakam, geçen Ekim ayında genel kurulda onaylanan tutardır.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme (UEFA'dan 100,34 milyon avro garantisi ile), sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve promosyon ürünlerinden elde edilen ek gelirler bu başarıya katkıda bulundu.

Şu anda, İspanya Futbol Ligi, diğer kulüplerin herhangi bir itirazı veya baskısı olmaksızın, Barcelona'nın mali durumuyla ilgili tüm bilgileri olumlu bir şekilde yorumluyor.

1:1 kuralını kesin olarak yerine getirmek için maaş tavanının düşürülmesi dikkate alınmalıdır ve Robert Lewandowski sözleşmesini yenilese bile, maaşı toplam ücretler ve amortisman üzerinde bir etki yaratmayacaktır.

Bunun nedeni, COVID-19 salgınının zirve yaptığı dönemde kulübe katılarak artan maaşlı bir sözleşme imzalamış olmasıdır.

Andreas Christensen'in maaşındaki indirim ise yaklaşık 25 milyon avroya ulaşıyor. Dolayısıyla Barcelona, sözleşme süresine göre maaş ve amortisman payını hesaplayarak, 1:1 kuralına uyduğu sürece "fair play" indiriminden yararlanabilir. Ayrıca, oyuncunun satılma olasılığı da bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

1:1 kuralı, Barcelona'nın gelir ve bütçesinden daha fazlasını oyuncu maaşlarına harcayamayacağını belirtir.

La Liga'dan gelen olumlu haberlerle birlikte, Barcelona birçok transferi zorlaştıran mali krizden fiilen çıkmaya başladı ve kulüp, önümüzdeki transfer dönemine geçmiş sezonlara göre daha güçlü bir şekilde girebilecek.

