5 yıl sonra… Suudi futbolunda ani bir hakem değişikliği

Suudi futbolunda önümüzdeki sezon, yaklaşık 5 yıl süren istikrarın ardından hakemlik alanında beklenmedik bir değişiklik yaşanacak.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiah", Suudi Futbol Federasyonu Hakemlik Dairesi Müdürü Özbekistanlı Ferhad Abdullah'ın, göreve gelmesinden 5 yıl sonra Suudi futbolundaki görevine son verdiğini bildirdi.

Gazete, Ferhad'ın hakemlik departmanındaki meslektaşlarına sesli bir mesajla veda ettiğini ve Suudi Futbol Federasyonu'na tüm hakemler hakkında kapsamlı değerlendirmeler ve özel teknik notlar içeren ayrıntılı bir teknik rapor sunduğunu belirtti.

Özbek hakem, 5 yıl önce, yani 2021 yılında Suudi Futbol Federasyonu Hakemlik Departmanı'nın başına geçmişti ve bu süre zarfında birçok teknik kurs ve seminer düzenleyerek Suudi hakemliğin gelişmesine katkıda bulunmuştu.

Önümüzdeki saatlerde, İsviçreli Manuel Navarro’nun ardından görevi devralan Farhad Abdullah’ın yerine Suudi Futbol Federasyonu’nun hakemlik bölümünü kimin devralacağına dair yeni gelişmeler yaşanacak.

Geçen sezon, birçok maçta hakemlerin performansına ilişkin büyük tartışmalar yaşanmış, Al-Ahli taraftarları, şampiyonluk için Al-Nassr kulübüne ve Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’ya kayırma yapıldığı yönünde suçlamalarda bulunmuştu.

Al-Nassr, tam 7 yıl aradan sonra Roshen Ligi şampiyonluğunu geri kazandı. Bu, Ronaldo’nun Manchester United ile sözleşmesini feshederek Ocak 2023’te Al-Nassr’a transfer olmasından bu yana “Al-Alami” ile geçirdiği kariyerinde kazandığı ilk resmi şampiyonluk oldu.