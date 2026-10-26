Bu, El Clasico tarihinde geçip gidecek sıradan bir yenilgi değil, pek çok gerçeği gün yüzüne çıkaran bir aynaydı. Real Madrid değerli bir galibiyeti kutlarken, o gecenin hatıraları Barcelona'nın bir numaralı yıldızı Lamine Yamal'ın peşini bırakmadı; sezonun en önemli maçından tek ve acımasız bir başlıkla çıktı: "Sorumluluğun gerektirdiği seviyede değildi."

Kylian Mbappe'nin mutlak kahraman olduğu bir gecede, Barcelona'da tüm ışıklar yükselen yeteneğin seviyesine dair büyük soru işaretlerine çevrildi.

Mbappe tarihe geçti, Yamal fırsatları harcadı

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona karşısında 2-1'lik değerli ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti. Tamamen Fransız imzası taşıyan maçta Mbappe dikkat çekici biçimde parladı; skoru erken açtı, ardından Eduardo Camavinga'nın kritik pasıyla 87. dakikada öldürücü golü kaydederek kusursuz bir performans ortaya koydu.

Bu gol yalnızca üç puan değil, aynı zamanda tarihi bir başarıydı. Mbappe, Real Madrid forması altında yalnızca 116 maçta 100. golüne ulaştı ve bu efsanevi rakamı sezonun en zorlu ve en baskılı maçlarından birinde yakaladı.

Diğer tarafta ise tablo Lamine Yamal açısından son derece karanlıktı. Genç İspanyol forvet maçı şok edici bir rakamla tamamladı: 5 şut ve bunların hiçbiri üç direğin arasında değil.

Barcelona El Clasico'da sahada yoktu

İspanyol analist Marcos Lopez, Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programında şunları söyledi: "Bana göre Barcelona'nın en büyük yenilgisi, gerçek Barcelona olamamalarıydı."

Lopez, Mourinho'nun hazırlıktaki dehasını övdü; buna karşılık Barcelona yedek kulübesinden herhangi bir tepki gelmeyişini eleştirdi ve şöyle ekledi: "Real Madrid, kendisine uygun olan bölgede oyunun akışına hâkim oldu ve bunu ustalıkla yaptı. Hatta taktiksel kenar çizgisinde bile Flick'in, Mourinho'nun kurduğu plana karşı koyacak hiçbir seçeneği yoktu."

Eleştiri taktiksel tarafta kalmadı; Lopez, kritik anları yönetme krizine de değindi. Bu, Vitinha ve Fabian Ruiz gibi oyuncularla birlikte Barcelona'ya Paris Saint-Germain karşısında da pahalıya mal olan aynı krizdi.

Şunları söyledi: "Barcelona'nın ilk yarısı kötüydü, çok kötüydü ve maçı nasıl yöneteceklerini bilmedikleri doğru. Bana göre bu, olgunlaşmamışlığın bir göstergesi."

Ardından Lopez eleştiri oklarını doğrudan hücum hattına, özellikle de Yamal'a yöneltti ve kesin bir ifadeyle şöyle konuştu: "Ne Gordon, ne Raphinha, ne de Lamine sorumluluğun gerektirdiği seviyedeydi. Lamine kötü oynadı ve bunu söylemekte bir sakınca yok."







