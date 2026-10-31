5 eksik: Hamza Abdülkerim, Alaves karşısında Barcelona kadrosunu süslüyor

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin 11. haftasında bugün, cumartesi günü oynanacak Deportivo Alavés maçının kadrosunu açıkladı.
Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen ve Xavi Espart sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik adam Hamza Abdülkerim'i Barça'nın hücum seçenekleri arasına kattı.
Barcelona'nın Alavés maçı için açıkladığı kadronun tamamı şöyle:
Kaleciler: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Savunma: Joao Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guille.
Orta saha: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Fernández.
Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.
Barcelona, İspanya Ligi'nde 27 puanla liderlik koltuğunda otururken, Alavés 12 puanla yedinci sırada yer alıyor.