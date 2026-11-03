Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi ilk turunun dördüncü haftasında bugün, salı günü oynanacak Aston Villa maçı için takımının kadrosunu açıkladı.
Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen ve Xavi Espart sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik adam Hamza Abdülkerim'i Barça'nın hücum seçenekleri arasına kattı.
Basın haberleri, Hamza Abdülkerim'in bugün Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında gençlerle birlikte forma giyeceğini doğrulamıştı.
Barcelona'nın Aston Villa maçı için açıkladığı tam kadro şöyle:
Kaleciler: Juan García - Szczesny - Livakovic.
Defans: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.
Orta saha: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.
Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.