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5 eksik: Flick, Aston Villa maçının resmi kadrosunda Hamza Abdülkerim ile süpriz yaptı

H. Abdelkarim
Barcelona U19 - Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
UEFA Youth League
Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Mısır
İspanya
İngiltere

Alman teknik direktör kararını değiştirdi mi?

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi ilk turunun dördüncü haftasında bugün, salı günü oynanacak Aston Villa maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen ve Xavi Espart sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik adam Hamza Abdülkerim'i Barça'nın hücum seçenekleri arasına kattı.

Basın haberleri, Hamza Abdülkerim'in bugün Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında gençlerle birlikte forma giyeceğini doğrulamıştı.

Barcelona'nın Aston Villa maçı için açıkladığı tam kadro şöyle:

Gelecek maçlar
BAR

BAR

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

AVL

AVL

Kaleciler: Juan García - Szczesny - Livakovic.

Defans: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Orta saha: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.

Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.

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