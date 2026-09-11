5 aylık çilenin ardından: Mourinho, Real Madrid'de beklediği haberi aldı

Real Madrid, sezon başında yoğun sakatlıklar şeklinde beliren gizli bir krizle boğuştu. Bu sorun, teknik direktör José Mourinho'nun hesaplarına da gölge düşürdü; zira ilk beş maçını, teknik seçeneklerini kısıtlayan tekrarlayan eksiklikler ortasında oynamak zorunda kaldı.

İlk dört maç boyunca Mourinho, sakatlıklar nedeniyle 7 oyuncudan yoksun kaldı: Mendy, Rodrygo, Militao, Tchouameni, Thiago Pitarch, Endrick ve Asensio. Inter karşılaşmasında bazı oyuncularını yeniden kadrosuna kattı, ancak buna karşılık Camavinga, Arda Güler ve Bernardo Silva'yı ceza nedeniyle kaybetti.

Rayo Vallecano karşısında Asensio'nun dönüşü ve eksik listesinin kısalmasıyla Mourinho farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldı; kullanılabilir oyuncu sayısı 22'ye yükseldi. Bu, Real Madrid'in 9 gün içinde ligde 3 maç oynayacağı ve başkent derbisinde Atletico Madrid ile karşılaşmayla taçlanacak son derece kritik bir dönemde gerçekleşti.

Bu artış, Mourinho'ya kadrosunu rotasyona sokması ve oyuncularının hazır bulunuşluğunu koruması için daha geniş bir alan tanıyor; özellikle de takım şu anda Militao, Mendy ve Rodrygo'nun uzun süreli eksiklikleri dışında hiçbir mevkide sıkıntı yaşamıyor.

Mourinho, seçeneklerin artmasının takıma bazı oyuncuları sahaya sürme ve diğerlerine dinlenme fırsatı verme imkânı tanıdığını söyledi; art arda gelen maçların baskısıyla başa çıkabilecek bir kadroya sahip olmanın önemini vurguladı.

Sakatlıklar, geçen sezon Real Madrid'in çektiği sıkıntıların en belirgin nedenlerinden biriydi; takım 60 sakatlıkla karşılaştı, 15 maçta ise 7 veya daha fazla oyuncunun eksikliği görüldü.

Rakamlar mevcut iyileşmenin boyutunu ortaya koyuyor; nitekim Real Madrid, Rayo Vallecano ile son beş ayın en az eksik oyuncu sayısıyla, yalnızca 3 oyuncu eksikle karşılaşacak. Bu, 21 Nisan'dan bu yana eksik oyuncu sayısının bu denli düşük bir seviyeye ulaştığı ilk kez; o tarihte Alaves karşısında Rodrygo, Courtois ve Asensio eksikti.