4'te 4 yapan Everton liderliğe oturdu
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Premier Lig'in 4. haftasında Everton, Brighton'u konuk etti.
Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Carlo Ancelotti ile yoluna devam eden Everton, yaz transfer döneminde de kadrosuna James Rodriguez'i katmıştı. Önceki 3 maçını kazanan Liverpool ekibi, Brighton'u da 4-2 yenerek zirveye kuruldu.
Dominic Calvert-Lewin ve Yerry Mina'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Everton, ikinci yarıda da James Rodriguez'in golleriyle galibiyeti perçinleyerek 4-2 kazanmayı başardı. James Rodriguez ayrıca zorlu mücadelede bir de gol attı. Brighton'ın golleri ise Maupay ve Bissouma'dan geldi.
Everton 12 puanla Premier Lig'de lider konumda bulunuyor. 3 puanı bulunan Brighton ise 14. sırada.