4'te 4 yapan Everton liderliğe oturdu

Brighton engelini de 4-2'yle geçen Everton, 4. maçını da kazanarak Premier Lig'de liderliğe oturdu.

Premier Lig'in 4. haftasında , 'u konuk etti.

Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Carlo Ancelotti ile yoluna devam eden Everton, yaz transfer döneminde de kadrosuna James Rodriguez'i katmıştı. Önceki 3 maçını kazanan ekibi, Brighton'u da 4-2 yenerek zirveye kuruldu.

Dominic Calvert-Lewin ve Yerry Mina'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Everton, ikinci yarıda da James Rodriguez'in golleriyle galibiyeti perçinleyerek 4-2 kazanmayı başardı. James Rodriguez ayrıca zorlu mücadelede bir de gol attı. Brighton'ın golleri ise Maupay ve Bissouma'dan geldi.

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Everton 12 puanla Premier Lig'de lider konumda bulunuyor. 3 puanı bulunan Brighton ise 14. sırada.