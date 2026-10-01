Manchester United kulübü, İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını yaklaşık on yıl boyunca sistematik şekilde ihlal etmekten dolayı mahkûm edilmesinin ardından, itirazını sunmak için yarın cuma gününe kadar kritik bir süreyle karşı karşıya. Bu durum, kulüp ve tüm turnuva üzerindeki nihai yansımaları hâlâ belirsiz olan yeni ve muğlak bir sayfa açıyor.

İngiltere Ligi eşi görülmemiş bir ayrışma hâli yaşıyor; herhangi bir ihlal işlediğini reddeden kulübe şu ana kadar hiçbir sportif ceza verilmemişken, City üst üste beş galibiyetle mükemmel bir başlangıç yaptıktan sonra hâlâ puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve 11 Ekim'de Liverpool'a karşı oynayacağı ateşli bir maçla şampiyonluk savunması kampanyasına yeniden başlamaya hazırlanıyor.

Saha dışında ise tüm gözler cuma gününe çevrilmiş durumda; bu, City'nin bağımsız komisyonun sonuçlarına itiraz edip etmeyeceğinin belirleneceği son tarih. Bu adım, yıllar önce başlayan davayı daha da uzatacak ve olası herhangi bir cezanın kesinleşmesini uzun aylar erteleyecek nitelikte.

Bu bağlamda, Brandsmiths hukuk firmasının ortağı spor avukatı Tom Kane şunları söylüyor: "Durum hiç de ideal değil; bu, bu talihsiz hukuki süreçlerin doğası ve büyüklüğünün bir sonucu, bu yüzden zaman alıyor. Devam eden rekabetin üzerine şimdi bir şüphe gölgesi düşmüş durumda, bu da Manchester City dahil tüm kulüplerin taraftarları ve oyuncuları için son derece kötü."

Ayrıca "Reuters"a yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "Sadece bir sonuç istiyorsunuz, değil mi? Ama açıkçası bu durum sezon sonundan sonrasına kadar uzayabilir, ki bu çok kötü; çünkü City bir sezon daha iyi giderse bazı başarılar hakkında daha fazla soru işareti doğacak."

Soruların ve tarihlerin labirenti

Karar, mahkûmiyet sorusunu yanıtlamış olsa da, çok daha karmaşık onlarca sorunun kapısını araladı: İtiraz ne kadar sürecek? Cezalar ne zaman belirlenecek? Sonuç lig sıralamasını, para ödüllerinin dağıtımını veya Avrupa'ya katılım kotalarını etkileyebilir mi? Peki diğer kulüpler tazminat talep etmeye başlarsa ne olacak?

İngiltere Ligi kurallarına göre, itiraz oturumunun sunumdan itibaren 12 hafta içinde yapılması ve kararın oturumun bitiminden itibaren 30 gün içinde açıklanması gerekiyor. Ancak lig, davanın muazzam büyüklüğü göz önüne alındığında bu tarihlerde herhangi bir esneklik olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt vermedi; zira yalnızca bağımsız komisyonun belge paketinin dizini 750 sayfaya ulaştı.

Kane bu konuda şu yorumu yapıyor: "Davanın karmaşıklığı ve suçlamaların çokluğu göz önüne alındığında, bunu bu sürede bitirmek gerçekten mümkün mü? Altı ay mı? Yoksa on iki ay mı?" Ayrıca yalnızca hukuki masrafların şimdiden on milyonlarca sterline ulaşacağına işaret etti.

Kane, itirazın cezaları belirlemeye yönelik herhangi bir oturumdan önce incelenmesi gerektiği görüşünde ve şöyle açıklıyor: "Sonucu kökten değiştirebilecek bir itiraz varken, bir ceza oturumunda zaman ve para harcamamak kesinlikle mantıklı."

Şunu da belirtti: "Dışarıdan bakıldığında Manchester City'nin bu davadaki yaklaşımının oyalama olduğu görülüyor. Şu ana kadar oyaladılar ve kanıtların çokluğu göz önüne alındığında, City'nin itirazla birlikte nihai sonucu bir kez daha erteleyebilmesi bekleniyor. Kanıtları görmedik, yalnızca kararı gördük."









Tazminat hayaleti City'nin peşinde

Belirsizlik artık yalnızca futbol kulisleriyle sınırlı kalmıyor, finans ve iş dünyasına da uzandı. Kulübün 2009'dan bu yana ana sponsoru olan Etihad Airways şirketi, bu hafta davada söz konusu edilen ticari düzenlemelere ilişkin sonuçları reddetmesinin ardından hukuki danışmanlık almak üzere olduğunu açıkladı.

Bu arada rakip kulüpler, İngiltere Ligi'nin açıklamasında City'nin gelirleri şişirmek ve maliyetleri 900 milyon sterlinden (1,2 milyar dolar) fazla düşürmek amacıyla "sahte" ticari sözleşmeler kullandığını öne sürmesinin ardından, kaybedilen para ödülleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri ve diğer ticari fırsatlar için tazminat talepleri sunma olasılığını ciddi şekilde değerlendiriyor.

Bu bekleyiş hâli futbol sokağına da yansıdı; taraftarların duyguları öfke ile şaşkınlık arasında gidip geliyor. Old Trafford stadının yakınında bu hafta, mahkûmiyet açıklamasına alaycı bir göndermeyle üzerinde "Manchester'a hoş geldiniz" yazan devasa bir reklam panosu belirdi. Taktikler ve transferler etrafında dönen taraftar tartışmaları ise barlarda cezalar ve itiraz süreçleri hakkında yan sohbetlere dönüştü.

Kane analizini, gelecek sürecin daha da karmaşık olabileceği uyarısıyla bitiriyor: "Manchester City davasıyla uğraşmak artık neredeyse en kolay kısım hâline geldi. Asıl zorlaştırabilecek olan ise sonrasında yaşanacaklar; para ödüllerini, ticari gelirlerini ya da Şampiyonlar Ligi'nde yer alma fırsatını kaybettiğini düşünen kulüplerle olacaklar." Ayrıca oyuncuların ve menajerlerinin yargı yoluna başvurma olasılığına işaret etti.

Böylece, tüm itiraz yolları tükenene, cezalar belirlenene ve sonrasında açılacak herhangi bir dava çözülene kadar, İngiltere Premier Lig kendini eşi görülmemiş bir bekleyiş hâlinde buluyor: Mali oyun kurallarının ağır ihlallerinden mahkûm edilmiş, ancak buna rağmen hâlâ ligin zirvesinde oturan bir kulüp, İngiliz futbolunun yüzünü değiştirebilecek bir kararın gerçek bedelini öğrenmeyi bekliyor.



