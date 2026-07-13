48 saat içinde Ali Al-Bulaihi’nin Al-Hilal’daki kaderi belli olacak

Al-Hilal takımının savunma oyuncusu Ali Al-Bulaihi, önümüzdeki 48 saat içinde, takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi’nin, yeni sezona hazırlık kampı için önümüzdeki Çarşamba günü Avusturya’ya gidecek kadroya kendisini dahil edip etmeyeceğine dair vereceği kararı bekliyor.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesinin haberine göre, Al-Bulaihi'nin Al-Hilal ile bir sezon daha süren sözleşmesi devam ediyor; ancak takımla birlikte seyahate çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar, önümüzdeki dönemde teknik görüşüne ve ihtiyaçlarına göre oyuncunun durumunu belirleyecek olan Inzaghi'nin elinde.

Gazete, 36 yaşındaki savunma oyuncusunun, sezon sonu tatilinin ardından hazırlık döneminin başlangıcında sağlık sorunları nedeniyle antrenmanlara katılamamış olmasına rağmen, son günlerde fiziksel ve kas güç testlerinden geçtiğini ve ardından takım antrenmanlarına katıldığını da ekledi.

Al-Bulaihi, Al-Hilal formasıyla zengin bir kariyere sahiptir. “Transfermarkt” sitesinin istatistiklerine göre, çeşitli turnuvalarda 263 maça çıkmış, bu maçlarda 23 gol atmış ve 3 asist yapmıştır. Ayrıca, geçen Ocak ayında Al-Shabab'a kiralanmadan önce, takımın beş Suudi Ligi şampiyonluğu, üç Kral Kupası şampiyonluğu, üç Suudi Süper Kupa şampiyonluğu ve iki Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

Al-Hilal kafilesi, 3 Ağustos’a kadar sürecek ve Avusturyalı Sturm Graz, Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns, Cezayirli MC Alger ve Katarlı Al-Ahli ile dört hazırlık maçı oynayacağı kamp için önümüzdeki Çarşamba günü Avusturya’ya hareket edecek.

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