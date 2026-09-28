Trent Alexander-Arnold, 2026 Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından İngiltere Milli Takımı'nın kadrosuna geri döndü ancak teknik direktör Thomas Tuchel'in hesaplarında yerini geri kazanmak için yolu açık bulamadı. Üç Aslanlar formasıyla oynadığı son maçın üzerinden 478 gün geçmesine rağmen, Real Madrid'in sağ beki, İngiltere Milli Takımı'nın hücumda çözümlere ihtiyaç duyduğu anlarda bile hâlâ yedek kulübesine mahkum durumda.

Eylül ayındaki uluslararası ara döneminde Alexander-Arnold'un kadroya çağrılması, 27 yaşındaki oyuncu için, özellikle 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere kadrosundan çıkarılmasının ardından yeni bir fırsat niteliğindeydi. Ancak dönüşü fiili bir katılıma dönüşmedi; İspanya'ya 3-2 kaybedilen maçta yedek kulübesinde kaldı, Tuchel ise sağ tarafta Jarell Quansah'ı tercih etti.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "Daily Mail" gazetesine dayandırdığı habere göre, Alexander-Arnold'un İngiltere formasıyla göründüğü son maçın, yani 7 Haziran 2025'te Andorra karşısında yedek olarak oynadığı karşılaşmanın üzerinden 478 günden fazla zaman geçti. İlk 11'de başladığı son maç ise Ekim 2024'te Finlandiya karşısındaydı, yani yaklaşık 714 gün önce.

Alexander-Arnold'un milli takımdaki şansının azalması, Real Madrid düzeyinde de istikrarsız bir durumun gölgesinde geliyor. Liverpool'da kendisine öne çıkan bir yer edinen ve pasları, ortaları ile fırsat yaratma becerisi sayesinde dünyanın en dikkat çeken beklerinden biri olan oyuncu, 2025 yazında İngiliz kulübünden ayrılıp Real Madrid'e katılmayı tercih etmişti.

Ancak İspanya deneyimi şu ana kadar beklenen şekilde ilerlemedi; özellikle sağ bek pozisyonundaki güçlü rekabet ve bu yaz Denzel Dumfries'in gelişiyle birlikte ilk 11'de yerini sağlamlaştırmayı başaramadı. Bu sezon Alexander-Arnold, Real Madrid'in tüm kulvarlardaki 8 maçından yalnızca 3'üne ilk 11'de başladı, iki maçta yedek olarak sahaya çıktı ve üç maç boyunca ise yedek kulübesinde kaldı.









Tuchel görmezden gelmeyi sürdürüyor

İspanya karşılaşmasının ardından soru işaretleri arttı; özellikle İngiltere'nin 74. dakikadan itibaren 3-2 geride olması ve beraberlik golünü aramasıyla birlikte. Tuchel birçok değişiklik yaptı; bunların arasında Morgan Gibbs-White, Dominic Calvert-Lewin ve Jarrad Branthwaite'i oyuna dahil etmesi de vardı ancak Alexander-Arnold'a fırsat vermedi.

Real Madrid'li oyuncunun sahip olduğu hücum kabiliyetleri göz önüne alındığında bu durum soru işaretleri yaratıyor; özellikle oyunun yönünü değiştirme, ortalar gönderme, son bölgede fırsat ve kritik pas üretme konularında. İngiltere son dakikalarda yaratıcılığa ihtiyaç duyarken, bu tür çözümlere sahip oyuncu hesapların dışında kaldı.

Tuchel, Quansah'a güvenme kararını savunuyor ve milli takımın onun defansif yeteneklerine, birebir mücadelelerdeki hızına, ayrıca stoper olarak oynayabilme kapasitesine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Alman teknik direktör şunları söyledi: "Çok fazla defansif iş ve birebir mücadele vardı. Jarell'in hızına ve becerilerine ihtiyacımız vardı, özellikle stoperde oynaması için. Mükemmeldi."

Ancak İngiltere savunması maç boyunca hatalardan uzak kalamadı; İspanya karşısında üç gol yemesi, Tuchel'in güvendiği defansif tercihler hakkındaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.









Arnold fırsatını bulacak mı?

Alexander-Arnold'un milli takım kadrosuna dönüşü, Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından olumlu bir adım niteliğinde ancak oyuncu ile teknik direktör arasındaki güveni tam anlamıyla yeniden tesis etmeye yetmedi.

Geriye üç maç kalmışken Tuchel, Real Madrid'in sağ bekine ne zaman fırsat vereceği konusunda belirsizliği korumayı sürdürüyor ve yalnızca şunları söylemekle yetiniyor: "Geriye 3 maçımız kaldı. On bir oyuncu ve beş yedek seçmem gerekiyor. Başka bir şey yok."

Real Madrid deneyimindeki zorluklar, Dumfries'in gelişi ve İngiltere Milli Takımı'ndaki pozisyonlar için rekabetin kızışması arasında Alexander-Arnold, yeniden ön plana çıkabilme becerisini kanıtlamak için yeni bir sınavla karşı karşıya.

En dikkat çekici soru ise şu: Tuchel ona sonunda Çek Cumhuriyeti karşısında fırsat verecek mi, yoksa bek pozisyonundaki en dikkat çekici oyun kurucularından birinin Üç Aslanlar'ın hesaplarındaki yokluğu sürecek mi?