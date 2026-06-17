Erling Haaland, Dünya Kupası’ndaki ilk katılımında ülkesinin milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak adını Norveç futbol tarihine yazdırmak için sadece 43 dakikaya ihtiyaç duydu.

Haaland, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Norveç'in Irak'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 29. ve 43. dakikalarda fileleri havalandırarak iki gol attı.

Manchester City'nin forveti, Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını ikiye yükselterek önce Kjetil Rikdal'ın rekoruna eşitledi, ardından ilk Dünya Kupası maçında bu rakama ulaşarak tek başına rekorun sahibi oldu.

Rikdal, iki farklı Dünya Kupası turnuvasında iki gol atmıştı; ilki 1994 ABD Dünya Kupası’nda, ikincisi ise 1998 Fransa Dünya Kupası’nda Brezilya karşısında penaltıdan gelmişti.

Haaland’ın bu başarısı, Norveç’in 28 yıl sonra Dünya Kupası’na ilk kez çıkmasıyla gerçekleşti; Norveç, 1998 Fransa Dünya Kupası’ndaki son katılımından bu yana turnuvada yer almamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, dünyanın en önde gelen forvetlerinden biri olarak konumunu pekiştirmeye devam etti. Manchester City’deki golcü kimliğini dünya sahnesine taşıyan Haaland, Dünya Kupası serüvenine tarihi bir başarıyla başladı ve milli takımını turnuvada güçlü bir başlangıca taşıdı.