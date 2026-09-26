Luka Modric ve Ivan Perisic, cumartesi akşamı Hırvatistan’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Çekya ile oynadığı maçta başrolü üstlendi. Hırvatlar, Prag’da devre arasında sonra Modric’in şık golüyle öne geçerken, Perisic de ilerleyen bölümde yaptığı nefis asistle 1-2’nin hazırlayıcısı oldu.

Golsüz geçen ilk yarının ardından Hırvatistan, ikinci yarının başlamasıyla birlikte neredeyse hemen etkisini gösterdi. Igor Matanovic topu Modric’in önüne bıraktı, o da tehditkâr bir şekilde ceza sahasına girip vücut çalımının ardından harika bir vuruşla ağları buldu.

41 yaşındaki kaptan için bu gol, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla attığı 30. gol anlamına geldi. Ancak Hırvatistan üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı.

53. dakikada Adam Karabec, konuk ekipteki savunma hatasından yararlandı ve Çekya’ya 1-1’i getirdi. Hırvatistan bundan sonra yeniden öne geçmek için baskısını belirgin şekilde artırdı.

Bu bölümde PSV’li Perisic de sahneye çıktı. Tecrübeli oyuncu, 77. dakikada sol kanattan Marco Pasalic’e bir orta yaptı. Pasalic, doğrudan rakibinin önüne geçip topu kaleci Lukas Hornicek’in bacaklarının arasından kafayla ağlara gönderdi: 1-2.

Çekya, iki dakika sonra Matej Radosta’nın topu ağlara göndermesinin ardından yeniden eşitliği sağladığını düşündü. Ancak VAR, pozisyonun başlangıcında Adam Hlozek için ofsayt tespit etti ve beraberlik golü iptal edildi.







