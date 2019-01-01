40 yıllık devir kapandı: Herbert Hainer, Bayern'in başkanı oldu

Bayern Münih'te Uli Hoeness devri resmen sona erdi. Genel kurul toplantısının ardından Herbert Hainer Alman devinin yeni başkanı seçildi.

'te 15 Kasım Cuma günü düzenlenen genel kurul toplantısının ardından yeni başkan belli oldu.

6091 üyenin katılımıyla düzenlenen seçimde karşısında rakibi olmayan Herbert Hainer, Bayern Münih'in yeni başkanı oldu. Futbolcu olarak formasını giydiği Bayern Münih'te idari menajerliğin ardından başkanlık yapan Uli Hoeness, 2016'da devraldığı başkanlık görevine gözyaşları içinde veda etti.

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40 yıldır kulübe hizmet veren Hoeness, yaz ayında seçimlere katılmayacağını ve görevden ayrılacağını söylemişti.