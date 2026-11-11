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VfB Stuttgart, Bilal El Khannouss'u gelecek kış transfer döneminde göndermeye hazır görünüyor. Sky'ın haberine göre durum böyle.

Habere göre Stuttgart, 40 milyon avro ve bonus ödemelerinden başlayan teklifleri görüşmeye hazır. Ancak şu ana kadar diğer kulüplerle somut bir görüşme yapılmadı.

En ciddi ilgiyi gösteren kulübün, Faslı hücum oyuncusunu bir süredir takip ettiği belirtilen İstanbul ekibi Galatasaray olduğu söyleniyor. Ancak Galatasaray'ın girişimleri şu ana kadar oyuncuyu izleme aşamasının ötesine geçmedi.

El Khannouss, bir yıllık kiralık döneminin ardından Stuttgart'ın 15 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanarak 22 yaşındaki oyuncuyu Leicester City'den kadrosuna katmasıyla geçen yazdan bu yana VfB ile sözleşmeli.

Getty Images

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Bilal El Khannouss'un bu sezonu şu ana kadar nasıl geçti?

İlk sezonundaki etkileyici performansının ardından El Khannouss, bu yıl beklentilerin gerisinde kaldı. Tüm kulvarlarda çıktığı 15 resmî maçta yalnızca iki gol attı. Ayrıca geçmişte, teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde aldığı sürelerden pek memnun olmadığına dair haberler çıkmıştı.

Gelecek maçlar S04 Bundesliga 12:30 VFB

VfB'nin El Khannouss'un kışın ayrılmasına izin vermeyi düşünmesinin nedenlerinden biri de bu. Oyuncunun Stuttgart ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Ayrıca sözleşmesinde 75 milyon avroluk sabit bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor.

Faslı oyuncu, Galatasaray'da hücum kanadında Leroy Sane'nin yerini alabilir. Sky'ın haberlerine göre Alman oyuncu, şu ana kadarki zayıf performansı nedeniyle transfer adaylarından biri.