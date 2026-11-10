Can sıkıcı mali kısıtlamaların gölgesinde yapay zeka, spor direktörü Deco'nun önüne, Hansi Flick'in savunmasını kritik aşama öncesinde kurtarmak için ocak ayında transfer bedeli ödemeden kadroya katılabilecek altı stoperden oluşan bir liste koydu.

Barcelona'nın önceliği, sezon sonuna kadar kiralık olarak bir stoper, zira mevcut maaş tavanı dört milyon euroyu geçmiyor; bu da bir oyuncu satılmadan büyük bir yatırım yapılmasını engelliyor.

"Sport" gazetesine göre listenin başında, topa hâkimiyeti iyi olan ve Girona ile La Liga tecrübesine sahip Manchester City'nin Brezilyalı savunmacısı Vitor Reis geliyor.

Gazete, 20 yaşındaki Reis'in altı aylığına kiralanmasının tüm taraflara fayda sağlayabileceğini, ancak oyuncunun kritik maç tecrübesinden yoksun olduğunu belirtti.

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İkinci sırada, sol ayağıyla oynayan, topu dağıtma konusunda başarılı ve ileride savunma yapmaya alışkın Paris Saint-Germain'den Lucas Beraldo geliyor.

İspanyol gazete, 22 yaşındaki Beraldo'nun transferinin önündeki engelin, Paris'i doğrudan bir Avrupa rakibine onu kiralamaya ikna etmek olduğuna dikkat çekti.

Üçüncü öneri olarak Arsenal savunmacısı Piero Hincapie (24 yaşında) geliyor; Flick'in tarzına en uygun oyuncu olarak görülüyor, hız ve cesareti bir araya getiriyor, hem stoper hem de sol bek olarak oynuyor, ancak Arsenal ile 2031'e kadar süren sözleşmesi onu kiralamayı son derece zorlaştırıyor.

Gazete, Chelsea savunmacısı Jorrel Hato'yu (20 yaşında) taktiksel olarak zeki, atakları başlatmada başarılı ve becerileri Barcelona'ya tam anlamıyla uygun biri olarak nitelendirdi, ancak Chelsea onu uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

Liste ayrıca transfer fırsatlarını da kapsadı; bunların ilki Milan savunmacısı Fikayo Tomori (28 yaşında), zira sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor ve bu da kiralama konusunda müzakere kapısını aralayabilir, özellikle de hızı ve uluslararası tecrübesi Flick'in gereksinimlerine uygun olduğundan.

Liste, Manchester United savunmacısı Lisandro Martinez (28 yaşında) ismiyle noktalandı; altısı arasında en tecrübeli ve en cazip olanı, gerçek bir lider, sol ayağıyla oynamada başarılı ve oyun kuruşta Inigo Martinez'e benziyor. Ayrıca sözleşmesi uzatma opsiyonuyla birlikte 2027'de sona eriyor, ancak maaşı ve sakatlık geçmişi en belirgin engeller arasında.