Basın raporları, Al Ahli'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Wenderson Galeno'nun Suudi Roshn Ligi'nde Al Shabab'a karşı oynanacak küçük El Clasico maçında forma giyip giymeyeceğine dair durumunu ortaya koydu.

Al Ahli, önümüzdeki cuma günü Suudi başkenti Riyad'daki SHG Arena'da, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Al Shabab'a konuk olacak.

Suudi "El Riyadiyah" gazetesi, son saatlerde belirgin bir iyileşme gösteren Galeno'nun, kendisini son dönemde takımdan uzak tutan sakatlığın ardından Al Ahli'ye dönmeye yaklaştığını belirtti.

Brezilyalı kanat oyuncusu, adduktor kasındaki sakatlık nedeniyle Suudi Roshn Ligi'nde Al Feiha ve Al Khaleej'e karşı, Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te ise Emirli Al Wasl ve Katarlı Al Gharafa'ya karşı oynanan maçlarda forma giyememişti.

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Gazete, Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in Al Shabab El Clasico'su öncesinde Galeno başta olmak üzere tüm sakat oyuncuların dönmesini istediğini, ancak her birinin tıbbi raporunu beklediğini açıkladı.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başından bu yana "El Raki" ile 11 maça çıktı ve bu maçlarda hiç asist yapmadan yalnızca bir gol kaydetmeyi başardı.

Hatırlatmak gerekirse Al Ahli, 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetten topladığı 21 puanla Suudi Ligi puan tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve lider Al Hilal'in 6 puan gerisinde bulunuyor.