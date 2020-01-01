4. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo : Bahattin Şimşek

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20.00 Gaziantep FK- : Fırat Aydınus

3 Ekim Cumartesi:

13.30 -Fraport TAV : Alper Ulusoy

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol - : Özgür Yankaya

19.00 -Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel -İttifak Holding : Hüseyin Göçek

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16.00 Beşiktaş- : Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz -Atakaş : Atilla Karaoğlan

19.00 - : Cüneyt Çakır