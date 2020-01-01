Süper Lig

4. hafta hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 Ekim Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

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    20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

    3 Ekim Cumartesi:

    13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya

    19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

    4 Ekim Pazar:

    13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

    Haberin devamı aşağıda

    16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

    19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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