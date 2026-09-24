Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Metropolitano Stadı'nda oynanan Madrid derbisindeki yenilginin ardından takıma dinlenme fırsatı vermek için milli takım arasını değerlendirirken, gelecek döneme odaklanarak her oyuncu için bireysel bir plan hazırlıyor.

Zihni arındırmak ve geleceğe hazırlanmak... İşte bu uzun mola boyunca Valdebebas'ın parolası bu. Mourinho, önümüzdeki iki haftayı iki hedefe ulaşmak için değerlendirmek istiyor: Atletico Madrid karşısındaki yenilginin ardından oyuncularının dinlenmesine izin vermek ve aynı zamanda gelecek için bireysel hazırlıklara başlamak. Bunları "Marca" gazetesi aktardı.

Bu nedenle Valdebebas'ta tek tip bir antrenman programı olmayacak ve her oyuncu bireysel ihtiyaçlarına göre kendine özel bir programa tabi tutulacak.

Portekizli teknik direktör, daha önce, hatta Atletico Madrid karşısındaki yenilgiden önce, oyunculara derbinin ardından dört gün izin vermeyi kabul etmişti. Oyuncular yarın cuma günü dönecek ve ardından kendilerine özel olarak tasarlanmış bir antrenman programına başlayacaklar. Amaç, bu aranın verimli geçmesi.

Bazıları daha fazla dinlenirken bazıları antrenmanlara devam edecek, bir kısmı da bu iki haftayı sezon hazırlık döneminde tamamlayamadıkları belirli antrenmanları yapmak için değerlendirecek.

Real Madrid'de kalan oyuncular arasında şunlar bulunuyor: Courtois, Lunin, Asensio, Militao, Carreras, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Tiago ve Rodrygo.

Hepsi aynı takvime ya da iş yüküne tabi tutulmayacak. Teknik ekip, her oyuncunun ihtiyacına göre bireysel antrenman seansları ve günler tasarlayacak. Mesele yalnızca dinlenmek değil, aynı zamanda bu dönemi gelecek aşamaya en iyi şekilde hazırlanmak için değerlendirmek.

Sakat oyuncular için durum farklı olacak. Militao, Rodrygo ve Mendy, iyileşme programlarını tamamlamak için hafta boyunca Valdebebas'a gidip gelmeye devam etmek zorunda kalacak. Onlar için dinlenmeye yer yok; amaç, fiziksel formlarını geliştirmek için her günü değerlendirmek.

Aynı gazeteye göre, Valverde de bu dönemde özel antrenman seanslarına tabi tutulacak. Asensio ise testlerden geçecek; kaval kemiğindeki sakatlığının seyrine bağlı olarak ameliyat olup olmayacağını belirlemek için bu dönemi değerlendirecek.

Tchouameni'nin durumu son derece önemli; Fransız orta saha oyuncusu, artık en iyi seviyesine yeniden ulaşabilmek amacıyla yapamadığı sezon öncesi hazırlıklarının bir bölümünü tamamlama fırsatı bulacak.

Mourinho'nun sorunu, bu görevin sınırlı olacak olması: Takımının büyük bir bölümü Valdebebas'tan uzakta olacak; zira Real Madrid'den on beş oyuncu, eylül ve ekim ayları arasında oynanacak uluslararası maçlar için milli takımlarına çağrıldı.

Mourinho iki haftayı eksik bir kadroyla geçirecek ancak bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı. Amaç yalnızca sakat oyuncuların tam formlarına kavuşması ya da dinlenmeye ihtiyaç duyanlara izin verilmesi değil, aynı zamanda önümüzdeki maçları oynayacak takımı inşa etmek. Bu çalışmaya, ilk takımla bir kez daha şans yakalayacak birkaç genç takım oyuncusu da katkı sağlayacak.

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