4 eksik: Mourinho, Valencia maçı için resmi kadroyu açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yarın cumartesi günü İspanya Ligi'nin 12. haftasında oynanacak Valencia maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihlerinde Raul Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes ve Vinicius Junior'ın yer almadığı görüldü.

Real Madrid 27 puanla İspanya Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alırken, Valencia 9 puanla 19. sırada bulunuyor.

Real Madrid'in tam kadrosu şöyle:

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

Kaleciler: Thibaut Courtois - Andriy Lunin - Mestre.

Savunma: Eder Militao - Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Alvaro Carreras - Antonio Rüdiger - Denzel Dumfries.

Orta saha: Jude Bellingham - Eduardo Camavinga - Federico Valverde - Aurelien Tchouameni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Hücum: Endrick - Kylian Mbappe - Espe - Brahim Diaz - Yan Diomande.