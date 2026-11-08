4 eksik: Flick, Atletico maçı için Barcelona'nın silahlarını topluyor

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin 12. haftasında bugün, pazar günü oynanacak Atletico Madrid maçı için takımının kadrosunu açıkladı.
Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri ve Xavi Espart sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik direktör Hamza Abdülkerim'i Barça'nın hücum seçeneklerine dahil etti.
Barcelona'nın Atletico Madrid maçı için açıklanan tam kadrosu şöyle:
Kaleciler: Juan Garcia - Szczesny - Livakovic.
Defans: Joao Cancelo - Baldé - Cubarsi - Christensen - Gerard Martin - Eric Garcia - Alex Campos.
Orta saha: Bryan Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.
Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.