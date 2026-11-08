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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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4 eksik: Flick, Atletico maçı için Barcelona'nın silahlarını topluyor

H. Flick
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
H. Abdelkarim
Almanya
İspanya
Mısır

La Liga'nın zirvesi için kızışan mücadele

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin 12. haftasında bugün, pazar günü oynanacak Atletico Madrid maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Flick'in tercihlerinde Dani Olmo, Jules Koundé, Rodri ve Xavi Espart sakatlıkları nedeniyle yer almazken, Alman teknik direktör Hamza Abdülkerim'i Barça'nın hücum seçeneklerine dahil etti.

Barcelona'nın Atletico Madrid maçı için açıklanan tam kadrosu şöyle:

Kaleciler: Juan Garcia - Szczesny - Livakovic.

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ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR

Defans: Joao Cancelo - Baldé - Cubarsi - Christensen - Gerard Martin - Eric Garcia - Alex Campos.

Orta saha: Bryan Farinas - Gavi - Fermin - Pedri - De Jong - Bernal - Toncara.

Hücum: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdülkerim.

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