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World Cup 2026 trophy Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL composite

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4 adım farkla... Cristiano, tarihi bir yarışta Messi'nin peşinde

Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Dünya Kupası
Arjantin - Avusturya
Avusturya
Ürdün - Arjantin
Ürdün
Portekiz - Nijerya
Portekiz
Nijerya
Hazırlık Maçları
Portekiz - Özbekistan
Özbekistan
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Al Nassr FC
L. Messi
C. Ronaldo
Arjantin
Cezayir
ABD
Avusturya
Ürdün
Portekiz
Nijerya
Özbekistan
Kolombiya
Kongo - Kinşasa
Suudi Arabistan

Messi ve Ronaldo muhtemelen son Dünya Kupası'na katılacaklar

Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada’da başlamasından önce, turnuvanın tarihsel rekor listesinin başında yer alıyor.

Inter Miami'nin yıldızı, 26 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu.

Onu 25 maçla Alman Lothar Matthäus, 24 maçla Miroslav Klose, 23 maçla Paolo Maldini ve 22 maçla tarihi rakibi Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Ronaldo ve Messi, yaklaşan turnuvaya katılacak mevcut oyuncular arasında Dünya Kupası'nda 20 maç barajını aşan tek isimler.

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Listede ayrıca Diego Maradona, Maldini, Cafu ve Schweinsteiger gibi farklı nesillerden büyük yıldızlar da yer alıyor.

Dünya Kupası maçlarına en çok katılan oyuncular listesi:

  • 26 maç: Lionel Messi
  • 25 maç: Lothar Matthäus
  • 24 maç: Miroslav Klose
  • 23 maç: Paolo Maldini
  • 22 maç: Cristiano Ronaldo
  • 21 maç: Diego Maradona
  • 21 maç: Vladislav Zamuda
  • 20 maç: Cafu
  • 20 maç: Hugo Lloris
  • 20 maç: Philipp Lahm
  • 20 maç: Javier Mascherano
  • 20 maç: Bastian Schweinsteiger
  • 20 maç: Grigoris Lato

Arjantin, Dünya Kupası'nda Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile birlikte 10. grupta yer alırken, kura çekimi Portekiz'i Özbekistan, Demokratik Kongo ve Kolombiya ile birlikte 11. gruba yerleştirdi.

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