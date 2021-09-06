39 yıldır komada olan Jean-Pierre Adams hayatını kaybetti

Mart 1982'de diz ameliyatı için hastaneye kaldırılan Adams, anestezi kaynaklı bir hatadan sonra bilincini asla geri kazanmamıştı.

39 yıldır komada olan eski Fransız futbolcu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Adams, Mart 1982'de diz ameliyatı için hastaneye kaldırıldı, ancak anesteziden kaynaklanan bir hatadan sonra bilincini asla geri kazanmadı.

Senegal'de doğan defans oyuncusu, 10 yaşında Fransa’ya yerleşti. Nice formasıyla 140'tan fazla maça çıktı ve aynı zamanda 1977 ve 1979 yılları arasında Paris St-Germain'de forma giydi.

Paris kulübü resmi internet sitesinden Adams'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken; Nice kulübü de, 19 Eylül'de Monaco'ya karşı evlerinde oynayacakları maçtan önce eski oyuncularını saygıyla anacaklarını açıkladı.

1972-1976 yılları arasında Fransa formasıyla 22 kez forma giyen Adams ayrıca Nimes için de 84 maça çıkmıştı.

Jean Pierre Adams'a ne olmuştu?

Adams 17 Mart 1982'de dizindeki hasarlı bir tendonu onarmak için ameliyat olacaktı ancak o gün Lyon'daki Édouard Herriot Hospital'de birçok personel grevdeydi. Anestezist, Adams da dahil olmak üzere 8 hastaya aynı anda bakarken ameliyatı hala devam ediyordu. Adams, daha sonra "Bana emanet edilen göreve uygun değildim" diyen bir stajyer tarafından takip edildi.

Anestezi uzmanı ve stajyer, Adams'ın kalp durması ve beyin hasarı geçirmesine neden olan çok sayıda hata yaptı.

1990'ların ortalarına dek, mahkeme davayla ilgili verdiği kararda hem ameliyata giren anestezi uzmanına hem de stajyere sadece 1 ay ertelenmiş hapis cezası ve 750 euro para cezası verdi.

Adams'ın vefat haberiyle birlikte 39 yıldır bekleyişini sürdüren ve asla vazgeçmeyerek ötenaziye karşı çıkan ailesi ise adeta yıkıldı.

Eşi Bernadette son anına dek ona baktı

15 ay hastanede kalan Adams ve o zamandan beri Nimes'teki evinde eşi Bernadette tarafından bakıldı. Bernadette, eşinin hayata döneceği umuduyla fişin çekilmesine hiçbir zaman izin vermemişti.

2016'da Adamsların Güney Fransa'daki evini ziyaret eden BBC Sports Africa'dan Piers Edwards, Jean Pierre'in eşi Bernadette'in, her gün düşünmekten kendini alamadığı bir kaza için hastanenin asla özür dilemediğini açıkladı.

"Bernadette Adams, kocasının bitkisel hayata rağmen yaşam destek makinesini kapatmayı bir kez bile düşünmemiş, nazik ama çelik gibi olağanüstü bir kadındır. Neredeyse 40 yıl boyunca her gününü Jean-Pierre'e bakmakla, kıyafetlerini değiştirmekle, yemeğini hazırlamakla, ona hediye vermeyi asla unutmadan ve onunla sık sık konuşmakla geçirdi."