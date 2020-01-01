39 takımdan 15'i teknik direktör değiştirdi!

Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 8 takım, TFF 1. Lig'de de 11 haftalık süreçte 7 ekip, teknik heyetlerinde değişiklik yapmayı tercih etti.

2020-2021 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan 39 ekipten 15'i teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de teknik direktör değişimine giden takım sayısı 10. hafta sonunda 8'e ulaştı.

Bu sezon 21 ekiple devam edilen ligde şu ana kadar Fraport TAV , , Hes Kablo , , , MKE Ankaragücü, Yukatel ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör değişimine gitti.

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Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal, Trabzonspor'da Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı, Hes Kablo Kayserispor'da Bayram Bektaş'ın yerine Samet Aybaba ile anlaşıldı.

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'ın ardından göreve gelen İrfan Buz, 1 maçın ardından yerini Fuat Çapa'ya bıraktı. Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan getirildi. MKE Ankaragücü Fuat Çapa, Yukatel Denizlispor Robert Prosinecki ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.

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TFF 1. Lig'de 7 takım teknik heyette değişiklik yaptı

TFF 1. Lig'de ise 11. haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 7'ye yükseldi.

Ligde , , Ankaraspor, Beypiliç , Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve son olarak Aydeniz Et teknik direktörlerini değiştirdi.

Adanaspor'un Fatih Akyel'le yollarını ayırdığı TFF 1. Lig'de, Eskişehirspor'da Mustafa Özer, Ankaraspor'da Ali Güneş ve İsmet Taşdemir, Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar, Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt ve son olarak Aydeniz Et Balıkesirspor'da da Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı.