Fetih, Teavun ve Abha, bu sezon Suudi Profesyonel Ligi mücadelelerinde son derece karmaşık bir başlangıç yaşıyor. İlk 12 hafta, kendilerini doğrudan küme düşme bölgesinde bulan üç takım için adeta kabusa dönüştü. Yönetimlerinin sezonu kurtarmak amacıyla başvurduğu teknik değişikliklere rağmen, hem hücum hem de savunma düzeyinde belirgin bir kriz göze çarpıyor.

Reklam

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, hazırladığı raporda, üç takımın topladığı 35 maçta yalnızca bir galibiyet elde ettiğini, buna karşılık 23 yenilgi ve 11 beraberlik aldığını belirterek, mümkün olan 105 puanın yalnızca 14'ünü toplayabildiklerini vurguladı. Bu tablo, sezon başında yaşadıkları zorluğun boyutunu gözler önüne seriyor.

Üç takımın toplam galibiyet oranı yalnızca yüzde 2,9 olurken, takımlar topluca maç başına 0,66 gol ortalamasıyla 23 gol kaydetti; buna karşılık maç başına 1,83 gol ortalamasıyla kalelerinde 64 gol gördüler. Böylece profesyonel ligde kalıcılıklarını tehdit eden krizin boyutları netleşti.

Tek galibiyet El-Feth'in, savunması ise zayıf noktası

El-Feth, dip sıralardaki kulüpler arasında nispeten daha iyi durumda görünüyor. 6 puanla on altıncı sırada yer alan takım, 12 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberliğe karşılık 8 yenilgi aldı.

Reklam Reklam

Ancak üçlü arasındaki tek galibiyete sahip olmak, takıma tehlike bölgesinden uzaklaşma fırsatı vermedi; çünkü ciddi savunma sorunları yaşayan takımın kalesinde 25 gol görülürken, hücumda 10 gol kaydedildi. Bu rakamlarla El-Feth, üç takım arasında en kötü savunmaya sahip ekip oldu.

Related Topics

El-Feth sezona yerli teknik direktör Halid el-Atavi yönetiminde başladı; ardından yönetim Faslı Cemal es-Selami ile anlaşmaya karar verdi. Ancak teknik değişiklik, takımın şu ana dek elde ettiği tek galibiyet dışında beklenen gelişmeyi sağlamadı ve teknik ekibin değişmesine rağmen sonuç krizi devam etti.

Et-Teavün, Asya'daki başarısına rağmen galibiyetsiz

Reklam

Et-Teavün ise son sezonlardaki konumu göz önüne alındığında daha karmaşık bir krizle karşı karşıya. İlk 12 haftada hiçbir galibiyet alamayan takım, 5 beraberlik ve 7 yenilginin ardından 5 puanla on yedinci sıraya geriledi.

Takımın en belirgin sorunlarından biri hücum zayıflığı. Yalnızca 6 gol kaydeden ve maç başına yarım gol ortalaması tutturan takım, dip sıradaki üçlü arasında en zayıf hücuma sahip ekip oldu; kalesinde ise 20 gol gördü.

Reklam

Son maçlarından bazıları, öne geçtiği avantajı koruyamaması nedeniyle kaybettiği puanların boyutunu ortaya koyuyor. El-İttifak karşısında Abdürrezzak Hamdallah'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçen takım, 90. dakikada beraberlik golünü yedi ve çok ihtiyaç duyduğu galibiyet yerine yalnızca bir puanla yetindi.

Bundan önce Et-Teavün, El-Kadisiye karşısında bir puan çıkarmaya çok yakındı; ancak 96. dakikada yediği ölümcül golle puan kaybına devam etti.

Reklam

Çelişki, Et-Teavün'ün yerel ligde hiçbir galibiyet alamamasına rağmen AFC Şampiyonlar Ligi 2'de son 16 turuna yükselmeyi başarmasıyla daha da büyüyor. Bu durum, takımın kıtasal düzeydeki performansını yerel müsabakalara taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Et-Teavün sezona Sırp Zarko Lazetiç yönetiminde başladı; El-Hilal'e karşı alınan 6-0'lık ağır yenilginin ardından teknik direktör görevden alındı ve yerine vatandaşı Vuk Razoviç ile anlaşıldı. Ancak değişiklik şu ana dek galibiyet düğümünü çözmeyi başaramadı.

Reklam

Abha son sırada, yedek kulübesinde yeni bir değişiklik

Son sırada ise Abha yer alıyor. 11 maçta 3 puan toplayan takım, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı, hiçbir galibiyet elde edemedi; oyuncuları 7 gol kaydederken kalelerinde 19 gol gördü.

Reklam

Zorlu durumuna rağmen takım, El-İttihad'a karşı oynadığı son maçtan bir puanla ayrıldı. Bu sonuç, özellikle görevden alınan vatandaşı Damir Buriç'in yerine teknik direktörlüğü devralan Hırvat Teo Perija ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle takıma moral desteği sağlayabilir.

Abha yönetimi, takımı yükselme sürecinde yöneten Buriç'e güvenmişti; ancak görevine son vermeye ve takımı yeniden galibiyet yoluna sokacak bir değişiklik yaratma çabasıyla altyapıdan bir teknik direktörle anlaşmaya karar verdi.

Reklam

Ara, küme düşmekten kaçış maçları öncesi son fırsat

"Şarku'l Avsat"a göre mevcut ara dönemi, üç teknik ekip için performansı yeniden değerlendirmek, sakat oyuncuları geri kazanmak, fiziksel hazırlığı artırmak ve geçen haftalarda tekrarlanan hataları gidermek açısından önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Reklam

El-Feth özellikle savunmasındaki kırılganlığı gidermeye ihtiyaç duyuyor. Et-Teavün'ün görevi ise daha çok hücum etkinliğini artırmak ve sakat oyuncularını geri kazanmakla ilgili görünüyor. Abha ise teknik değişikliğin sonuçlarına yansımasını ve El-İttihad karşısında alınan son beraberliğin yeni bir çıkış noktasına dönüşmesini bekliyor.

Dip sıradaki kulüpler arasındaki doğrudan maçlar iki kat daha fazla önem kazanıyor; özellikle aranın ardından oynanacak Et-Teavün ile Abha maçı. Bu karşılaşma, iki takımdan biri için ilk galibiyeti elde edip kötü gidişatı kırma fırsatı temsil ederken, bir beraberlik iki tarafın da sıkıntısını sürdürmesine yol açabilir.

Reklam

Aranın ardından üç takımı zorlu sınavlar bekliyor; Et-Teavün El-Ahli ile, Abha Eş-Şebab ile karşılaşırken, El-Feth Er-Riyad ile mücadele edecek.

Sezon henüz ilk aşamalarında olsa da, gerek gol kaydetmedeki zayıflık gerekse çok sayıda gol yeme açısından mevcut ortalamaların sürmesi, haftalar ilerledikçe üç kulübün küme düşmekten kurtulma görevini daha da zorlaştırabilir; özellikle teknik değişikliklerin şu ana dek istenen dönüşümü yaratmayı başaramamış olması dikkate alındığında.