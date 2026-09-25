Real Madrid, savunma hattını takviye ettikten sonra henüz nefes bile alamamıştı ki sakatlık hayaleti Valdebebas'ın kapılarını yeniden çalmaya başladı. Kulübün savunmanın merkezini güçlendirmek için bu yaz kadrosuna kattığı Ibrahima Konaté, Fransa Milli Takımı kampından sağ dizinde hafif bir burkulmayla döndü ve son yıllarda takımın savunma oyuncularının peşini bırakmayan sakatlık serisinin en yeni kurbanı oldu.

Konaté'nin sakatlığı şu an için ciddi görünmese de zamanlaması Real Madrid içinde endişe yaratıyor; zira kulüp onu tam da sakatlıklar nedeniyle iyice ağırlaşan kronik bir savunma krizini çözmek için transfer etmişti.

Real Madrid savunmanın merkezinde zaten etkili eksikliklerle boğuşuyordu; David Alaba sakatlıklarla uzun bir mücadelenin ardından takımdan ayrıldı, Éder Militão sezona normal bir şekilde başlayamadı, Antonio Rüdiger ise fiziksel durumu açısından titiz bir yönetim gerektirdi.

İşte bu nedenle kulüp, son iki transfer döneminde Dean Huijsen ve Konaté'yi kadrosuna katarak, ayrıca genç Raúl Asencio'yu yukarı çekip zaman zaman Aurélien Tchouaméni'ye savunmanın merkezinde güvenerek bu mevkiyi takviye etme yoluna gitti.









Ancak savunmanın merkezindeki lanet son bulmadı. José Mourinho yönetiminde sezon başından bu yana Real Madrid'i vuran sekiz sakatlığın dördü savunmanın merkezi mevkisinde yaşandı; Asencio'da iki, Huijsen'de bir ve Konaté'de bir sakatlık olmak üzere.

Rakamlar, Real Madrid'in son üç sezonda yaşadığı sorunun büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Bu süreçte takımın kadrosundan geçen yedi savunmacı toplam 35 sakatlık yaşadı ve bu sakatlıklar 1701 günlük bir eksiklik anlamına geldi.

Dikkat çeken nokta, kriz bu sezonun başında da devam etti; üç savunmacı zaten fiziksel sorunlar yaşadı: Asencio, Huijsen ve Konaté. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.

Militão ve Alaba: Krizin en zorlu yüzü

Éder Militão en çok endişe yaratan durum olmayı sürdürüyor. Brezilyalı savunmacı 8 sakatlık yaşadı, bunlar onu 700 gün boyunca sahalardan uzak tuttu ve son üç sezonda 179 maçtan yalnızca 52'sinde forma giyebildi.

Militão bu sezona, geçtiğimiz nisan ayında yaşadığı uzun süreli bir sakatlığın iyileşme aşamasında başladı; oysa Sergio Ramos ve Raphaël Varane'ın ayrılışının ardından savunma hattına liderlik etmesi bekleniyordu.

David Alaba ise kendi payına 8 sakatlık ve 607 günlük eksiklik yaşadı ve aynı dönemde, kulüpten ayrılmadan önce 179 maçtan yalnızca 47'sinde forma giydi.

Rüdiger ve Huijsen: Liste uzuyor

Antonio Rüdiger, takım arkadaşlarının uzun süreli yokluğunun yükünü sırtladı ancak kendisi de sakatlıklardan payına düşeni aldı; 5 sakatlık yaşadı ve 195 gün sahalardan uzak kaldı, son üç sezonda 179 maçtan 129'unda forma giydi.

Huijsen ise Real Madrid'deki ilk sezonunda beş fiziksel sorun yaşadı ve 69 gün eksik kaldı; geçen sezon 56 maçtan 40'ında forma giydi.

Asencio da sakatlıklardan nasibini aldı; geçen sezon üç fiziksel sorun yaşadı ve bu nedenle 31 gün eksik kaldı, ardından bu sezona onu 44 gün boyunca sahalardan uzak tutan iki sakatlıkla başladı.

Nacho ve Vallejo: Eski kurbanlar

Sakatlıklardan mustarip olan savunmacıların listesinde, Real Madrid'den ayrılmış olmalarına rağmen Nacho ve Vallejo da yer alıyor. Nacho kulüpteki son sezonunda iki sakatlık yaşadı ve 23 gün eksik kaldı; Vallejo ise 2024-2025 sezonunda dört sakatlık yaşadı ve bu nedenle 76 gün sahalardan uzak kaldı.

Böylece Real Madrid, savunmanın merkezinde yinelenen bir krizle karşı karşıya kalıyor. Konaté takıma istikrar arayışıyla gelmişti ancak kısa sürede kendini sakatlar listesinde buldu ve son yıllarda kulübe pahalıya mal olan savunmanın merkezindeki lanetin süreceğine dair endişeler yeniden alevlendi.







