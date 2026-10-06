Diomande artık yalnızca Real Madrid'in patlamasını beklediği bir yetenek değil; Fildişi Sahilli oyuncu, takımın yıldızları arasında yerini almaya hazır olduğuna dair net sinyaller vermeye başladı. Milli ara süresince ülkesinin milli takımındaki 10 numaralı formanın sahibi dikkatleri üzerine çekmeye devam etti ve ardından etrafındaki yankının boyutunu doğrulayan yeni bir piyasa değeriyle Real Madrid'e döndü.

Hiç gol atmamasına rağmen Diomande, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın en öne çıkan yıldızlarından biri oldu. Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Gana ve Somali karşısında alınan iki galibiyette temel ve belirleyici bir rol oynadı; ardından Kamerun karşısında yedek olarak oyuna girdi ve Filler bir golle mağlup olmasına rağmen olağanüstü bir ikinci yarı sergiledi.

Real Madrid formasıyla gösterdiği dikkat çekici performansın ardından rekor transferin hatları daha da netleşmeye başladı. "Transfermarkt" sitesi, piyasa değerini 90 milyon avrodan 120 milyon avroya yükseltti ve böylece oyuncu, İspanya Ligi'ndeki tüm futbolcular arasında değeri en çok artan isim oldu.

Diomande bu konuda, değeri 20 milyon avrodan 40 milyon avroya çıkan Real Madrid'deki takım arkadaşı Espi'yi ve 5 milyondan 25 milyona sıçrayan Barcelona oyuncusu Espart'ı geride bıraktı. Fildişi Sahilli oyuncu ayrıca, Brezilyalının değeri 130 milyon avroya gerilemesinin ardından, doğrudan Vinicius Junior'ın arkasında La Liga'nın en değerli altıncı oyuncusu konumuna geldi.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Diomande'nin sahada yeni bir bölge keşfetmeye başladığı görülüyor. Daha önce tercih ettiği mevki sağ kanat olsa da, Atletico Madrid karşısında sol kanatta sahaya çıktı ve orada Real Madrid formasıyla şu ana kadarki en iyi dakikalarını geçirdi.

Real Madrid maçtan çok fazla olumlu şey çıkaramadan ayrılmış olsa da, Diomande son dakikalarda en belirgin tehlike kaynaklarından biriydi. 6 çalımdan 4'ünü başarıyla tamamladı ki bu, Kylian Mbappe ve Vinicius'un birlikte ulaştığı sayının aynısıydı. Ayrıca pas isabeti yüzde 90'a ulaştı ve 12 birebir mücadelenin 9'unu kazandı.

Oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'yla parladığı mevki olan sol kanatta daha rahat ve daha atılgan göründü; böylece ilk kez Real Madrid'de de fark yaratabilecek bir oyuncunun hatları ortaya çıkmış oldu.









Örneklem hâlâ sınırlı; zira Diomande yalnızca 292 dakika süre aldı ve sadece Rayo Vallecano ile Elche maçlarında ilk 11'de başladı. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ona, kulübün tarihindeki en pahalı transferden ibaret biri gibi değil, bir yıldız adayı olarak yaklaşıyor.

Mourinho, oyuncuya Real Madrid'in onu kadrosuna katmak için ödediği 125 milyon avronun baskısını yüklemek yerine zaman ve tecrübe kazandırmayı tercih ediyor. Şu ana kadar en dikkat çekeni bir asist olan mütevazı rakamlarla Diomande, kademeli ve hesaplı bir plan dahilinde ilerliyor; ancak bu, gelişiminin dondurulması anlamına gelmiyor.

"BeSoccer Pro" rakamları ise çok daha heyecan verici göstergeler ortaya koyuyor; zira oyuncu, 90 dakika başına 0,28 asist, 4,84 başarılı çalım, lehine çalınan 3,13 faul, 1,42 başarılı orta, 8,83 kazanılmış hücum ikili mücadelesi ve 3,7 başarılı savunma ikili mücadelesi yapıyor.

Bu ortalamalar, İspanya Ligi'nin en iyi beş kanat oyuncusunun ortalamasını aşıyor ve bu da Diomande'nin, geçen sezon kendisini Almanya Ligi'nin en iyi genç oyuncusu yapan seviyeyi yavaş yavaş göstermeye başladığına işaret ediyor.

Oyuncuyu Florida'da keşfeden Todd Eason, Diomande'nin kişiliğinin başarıya ulaşmasına yardımcı olduğunu vurguluyor ve "As" gazetesine, oyuncunun her zaman takım arkadaşlarını oyuna dahil etmeyi ve onların daha iyi öne çıkmasına yardımcı olmayı tercih ettiğini, ayrıca rakibin seviyesi yükseldikçe kendi seviyesini de yükselttiğini söylüyor.

Ve şimdi, Diomande herkesin beklediği ana ulaşmış görünüyor: patlamasını acele ettirmeye gerek yok, ama geri adım atmaya da yer yok. Fildişi Sahilli yıldızın, Real Madrid'deki gerçek bölümünü yazmaya başlamasının zamanı geldi.



