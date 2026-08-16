Yunan spor portalı Gazzetta'nın ilk duyurduğu üzere Konstantelias, zorunlu sağlık kontrolünden geçmek için pazar sabahı erken saatlerde Dortmund’a doğru yola çıkmıştı. Sky’ın, yıldız adayının Dortmund Havalimanı’na varışına ilişkin görüntüleri de öğle saatlerinde geldi. Buna göre transferin önünde artık yalnızca muayene engeli bulunuyor.

Ancak PAOK taraftar cephesinde itirazlar yükseliyor. Kulübün en büyük ultra grubu, taraftarların gözdesi olan oyuncunun yaklaşan transferini sert sözlerle kınadı. İşin dikkat çekici yanı ise taraftarların, geçen yaz Konstantelias’ın VfB Stuttgart’a önceden anlaşmaya varılmış transferini de bozmuş olması.

BVB’nin, PAOK ile bonus ödemeleri dahil 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi. Konstantelias’ın dört yıllık sözleşmeye imza atması ve yıllık net 3,2 milyon euro kazanması bekleniyor.

Habere göre BVB, Said El Mala’nın transferi için 1. FC Köln ile yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hem Konstantelias hem de kulübü nezdinde tüm kozlarını oynadı ve son 48 saatte transferi tüm gücüyle ilerletti. Bu süreçte Konstantelias’ın vatandaşı Konstantinos Karetsas’ın da önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

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Karetsas’ın, BVB’nin Konstantelias hamlesine yardımcı olduğu söyleniyor

Karetsas, ağustos ayı başında yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Genk’ten Dortmund’a transfer olmuştu ve Konstantelias’a BVB hakkındaki son derece olumlu izlenimlerini aktardığı belirtiliyor. 23 yaşındaki Konstantelias, El Mala gibi bir kanat sürati olmasa da yine de BVB’ye yardımcı olabilecek özellikler taşıyor. Hücumda farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor, sürat ve adam eksiltme becerisi getiriyor.

Halihazırda başlamış olan Avrupa Ligi elemelerinde Konstantelias, dört maçta üç gol attı ve ayrıca bir golün asistini yaptı. Buna rağmen PAOK için RSC Anderlecht karşısında üçüncü turda iki yenilginin ardından yolun sonu geldi.

Konstantelias, PAOK altyapısında yetişti, burada tüm genç takım kategorilerinden geçti ve sadece yarım sezonluğuna, kiralık olarak dönemin Belçika ikinci lig ekibi KAS Eupen’de forma giydi. 2022 yazında dönüşünün ardından kısa sürede ilk 11’in değişmezlerinden biri haline gelen Konstantelias, 190 resmi maçta 70 gole doğrudan katkısıyla, PAOK’a 2024’te beş yıl aradan sonra yeniden lig şampiyonluğu getiren hücum hattının simge isimlerinden biri oldu.

2025 yılında Yunanistan’da yılın futbolcusu seçildi; BVB’nin yeni transferi Karetsas’ın ve son iki yılda Club Brugge formasıyla Belçika Ligi’ni adeta darmadağın eden, şimdi ise 40 milyon euro karşılığında Arsenal FC’ye transfer olan Christos Tzolis’in önünde yer aldı.

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BVB’nin PSV Eindhoven’dan Joey Veerman’ı da getirmesi bekleniyor

Ancak Konstantelias’ın yaklaşan transferiyle Dortmund ekibinin kadro planlaması tamamlanmış değil. "Elbette bir miktar kaynak serbest kalacak ve biz de bunu sportif ve ekonomik açıdan iyi değerlendirmek istiyoruz" dedi genel müdür Lars Ricken. BVB, El Mala için masaya 50 milyon euro koymak yerine farklı bir çözüme yöneliyor. "Elbette artık birden fazla oyuncu transfer etme ihtimali var. Bizi daha da güçlendirebilecek birkaç oyuncu var aklımızda" diye güvence verdi sportif direktör Ole Book.

Bunlardan birinin çok açık şekilde PSV Eindhoven’dan Joey Veerman olduğu görülüyor. Sky’ın aktardığına göre BVB, 27 yaşındaki kilit oyuncunun (30 Eredivisie maçında 8 gol, 14 asist) çıkış maddesini kullandı ve Hollandalıyı 22 ila 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünün pazartesi günü yapılması planlanıyor.

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