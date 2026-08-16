Fildişi Sahilli yıldız Yan Diomande, kulübü Real Madrid'in Schalke karşısında oynadığı ve İspanyol ekibinin 3-0 kazandığı hazırlık maçında yedek olarak forma giydi.

Defensa Central ağının aktardığına göre, Diomande'nin ilk çıkışı mümkün olan en iyi şekilde gerçekleşti; oyuncu, yalnızca 30 dakika sahada kalmasına rağmen maçta en fazla çalım yapan futbolcu oldu.

Diomande, 61. dakikada Brahim Diaz'ın yerine sahaya girdi ve 3 çalım gerçekleştirmeyi başararak hem hızını hem de rakip sahada doğrudan oynama yeteneğini gösterdi.

Bu, Real Madrid'in üzerine güçlü şekilde bahis oynadığı özelliklerden biri; kulüp, oyuncunun Leipzig'den transferini 125 milyon euro sabit ücrete ek olarak 15 milyon euro bonuslar karşılığında tamamlamıştı.

Çalım yapabilme ve tehlike yaratma kabiliyeti, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun geçen sezon Almanya Ligi'nde sergilediği en dikkat çekici silahlar arasındaydı. Bunu, geçen sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla çalım denemesi yapan oyuncular arasında çalım etkinliği sıralamasında zirvede yer alması da doğruluyor.

Yan, yüzde 56,20'lik bir başarı oranı elde etti ve yalnızca yarım saat içinde bu yeteneğini bir kez daha, bu kez İspanyol ekibinin formasıyla kanıtladı.

Real Madrid'in son derece güçlü bir görüntü çizmesi ve Schalke maçına hâkim olmasıyla birlikte Diomande, takımın daha fazla gol atabileceği son dakikalarda hücum hattının bir parçası oldu.

19 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda takımın birçok atağında yer aldı ve ikinci golü kaydeden Carlos Espi ile hareketlerinde büyük bir yetenek sergiledi. Ayrıca Vinicius Junior'ın yanı sıra, takımın soyunma odasında lider rolüyle giderek daha fazla yer edinen Jude Bellingham ile de iyi bir uyum yakaladı.

Diomande, Real Madrid ile ilk dakikalarını büyük bir özgüven ve belirgin bir akıcılıkla oynadı; maçın en öne çıkan oyuncusu olmasa da, fark yaratabilecek bir futbolcu olarak rolüne dair net bir izlenim bıraktı. Birebir mücadelelerde hızlı bir oyuncu ve elbette gol atma kabiliyetine de sahip.