José Mourinho, milli aranın ardından Vinicius Junior'ın Real Madrid'e dönüşünü temkinli bir şekilde yönetmeyi düşünüyor. Portekizli teknik adam, takımın sonuçlarını riske atmadan Brezilyalı kanat oyuncusunun en iyi versiyonunu yeniden ortaya çıkarmak istiyor.

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Mourinho, ilk 11'deki yerini yeniden kazanmasına giden yolda oyuncunun bazı maçlara yedek kulübesinde başlamasını ve ikinci yarıda fark yaratma şansı bulmasını göz ardı etmiyor.

İspanyol Defensa Central'ın haberine göre Mourinho, Vinicius'un Brezilya Milli Takımı'nda geçirdiği dönemin oyuncunun yararına olduğunu düşünüyor ve mevcut ortamın, Madrid'e döndüğünde özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı olmasını umuyor.

Teknik adamın üzerinde durduğu fikir, Brezilyalı kanat oyuncusunu maça ilk 11'de başlatmak yerine ikinci yarıda 30 ya da 35 dakika sahaya sürmek. Böylece oyuncu, bir saatlik oyunda enerjilerinin büyük bölümünü tüketmiş savunmacılara karşı hızını ve çalım yeteneğini kullanabilecek. Mourinho, bu dakikaların Vinicius'a takım içindeki önemini yeniden hissetme fırsatı verebileceğine inanıyor. Özellikle bire bir mücadelelerde rakibine üstünlük kurmayı başarırsa bu durum, sonraki maçlarda ilk 11'e dönme şansını artırabilir.

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Fikir yalnızca daha az süre vermekle sınırlı değil. Aynı zamanda Brezilyalı oyuncuya, ilk denemesinde başarısız olsa bile özgüvenini kaybetmeden hücum girişimlerini tekrarlayabileceği yeterli alanı sağlamayı da amaçlıyor. Aynı habere göre oyuncu, rakip bek karşısında bir mücadeleyi kaybederse kanattan yeniden deneyebilir, bir takım arkadaşından destek alabilir ya da topu ceza sahasına daha yakın bir noktada almak için hareketlenebilir.

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Habere göre Vinicius'un oyuna giriş zamanlaması ona taktiksel bir avantaj sağlayabilir. Bir saat boyunca savunma yapan bir bek iyi pozisyon almayı sürdürebilir, ancak Brezilyalı kanat oyuncusuyla karşı karşıya kaldığında, özellikle de Vinicius topu geniş alanlarda aldığında, gereken hızda savunma desteği bulmakta daha fazla zorlanabilir.

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Maçın gidişatı da oyuncunun yeteneklerini kullanmasına yardımcı olabilir. Rakip skorda geride olur ve beraberlik için öne çıkmak zorunda kalırsa Vinicius, bekin arkasında hareket edebileceği boşluklar bulabilir. Real Madrid'in savunmada kalabalık bir takım karşısında gol bulması gerekirse ise Brezilyalı kanat oyuncusu savunmacıları kendi tarafına çekerek merkezdeki takım arkadaşlarına ek alanlar açabilir.

Vinicius'un Brezilya'dan dönüşü, teknik ve fiziksel durumu ile her maçın kendine özgü yapısı, nasıl kullanılacağının belirlenmesinde belirleyici faktörler olmaya devam ediyor. Mourinho, hücumdaki etkisini kademeli olarak yeniden kazanması için ikinci yarılardaki forma şanslarından yararlanmayı düşünüyor. Bu süreçte oyuncunun ilk toplarla nasıl buluştuğunu ve bir girişim istediği gibi gitmediğinde nasıl tepki verdiğini de takip edecek.

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Habere göre Vinicius'un rakip beki geçme becerisini yeniden kazanması ve takım arkadaşlarını kendisine yeniden güvenmeye ikna etmesi, durumunu değiştirmeye yetebilir. Yedek olarak oyuna girdiğinde etkili performanslar sergilerse, dönüşünü kademeli bir şekilde yönetmeyi seçen Mourinho'nun onu yeniden ilk 11'e döndürmek için daha güçlü gerekçeleri olacak.

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