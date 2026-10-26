İngiltere'nin başkenti Londra'da bu akşam, pazartesi günü düzenlenmesi planlanan Altın Top ödül töreni, bölgedeki trafik sorunları nedeniyle 30 dakika gecikti.

Birçok basın raporuna göre, Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane, Real Madrid yıldızı Fransız Kylian Mbappé ve Barcelona kanat oyuncusu İspanyol Lamine Yamal'dan oluşan üçlü, bu prestijli ödülü kazanmanın en güçlü adayları konumunda.

İngiliz "Independent" gazetesinin aktardığına göre, çevrede ve etrafta yoğun bir hayran kalabalığının ve devasa bir izdihamın bulunması nedeniyle davetliler kırmızı halıya ulaşmakta gecikmeler yaşadı; bu da törenin başlangıcının ertelenmesine yol açtı.

Buna bağlı olarak, Kate Scott ve Thierry Henry'nin sunacağı tören, Greenwich saatiyle akşam sekizden (Mekke saatiyle gece on bir) Greenwich saatiyle akşam sekiz buçuğa ertelendi.

Gazete, Altın Top ödülünü kazananın Greenwich saatiyle yaklaşık akşam onda (Mekke saatiyle gece bir) açıklanacağına dikkat çekti.







