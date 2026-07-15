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Switzerland v Algeria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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3 yıl geciken bir rüya… İspanya Ligi, Hossam Awar’ı Avrupa’ya geri getiriyor

Transfers
H. Aouar
Al Ittihad
Real Betis
Cezayir
Cezayir
Suudi Arabistan
İspanya

Cezayirli yıldız, Al-Ittihad’dan ayrılmaya yaklaşıyor

Cezayirli orta saha oyuncusu Hossam Aouar, 3 yıl boyunca ertelenen hayalini gerçekleştirerek İspanya Ligi’ne transfer olarak Avrupa futboluna geri dönmeye çok yaklaştı.

"Africa Foot" sitesinin haberine göre, Real Betis, önümüzdeki yaz transfer döneminde Hossam Aouar'ı yaklaşık 5 milyon euro karşılığında kalıcı olarak kadrosuna katmak üzere Al-Ittihad kulübüyle anlaştı.

Site, İspanyol kulübünün Cezayirli oyuncu ile yeni sözleşmesinin detayları konusunda da nihai bir anlaşmaya vardığını ve tüm detayların tamamlanmasının ardından transferin resmi olarak duyurulacağını belirtti.

Böylece Aouar, 2024 yazında İtalyan takımı Roma'dan Al-Ittihad'a transfer olduktan sonra, bu kulüpte geçirdiği sadece iki sezonun ardından Avrupa liglerine geri dönüyor.

Bu süre zarfında Cezayirli oyun kurucu, 2024-2025 sezonunda “Kaplanlar”ın Roshen Ligi ve Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası şampiyonluklarında kilit bir rol oynamıştı; ancak geçen sezon büyük bir düşüş yaşadı.

Bu, Real Betis'in 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya çalıştığı ilk sefer değildi. Kulüp, 3 yıl önce, yani 2023 yazında, o zamanlar Lyon forması giyen oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışmış, ancak oyuncu o dönemde Roma'ya transfer olmayı tercih etmişti.

Awar’ın son iki sezon boyunca Al-Ittihad formasıyla 69 maça çıktığı ve bu maçlarda 28 gol atıp 8 asist yaptığı belirtiliyor.

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