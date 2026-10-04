3'te 3: Jesus'un kumarı Ronaldo'yu zor durumda bıraktı

Portekiz Milli Takımı'nın forveti Gonçalo Ramos, Jorge Jesus yönetiminde sergilediği muhteşem performansın ardından mevcut uluslararası arada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ramos, efsane Cristiano Ronaldo'nun ilk yedeğiydi; ancak Ronaldo'nun "Brezilya Avrupa'sı" kampından ayrılmasının ardından Milanlı forvet, ilk on bir fırsatını elde etti.

Ayrıca oku: Tartışma yaratmak için geri döndü: Yunus Mahmud, Irak şokunun ardından ateşli açıklamalarla patladı!

Ramos, Portekiz Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı Galler karşısındaki ilk maçta yedek olarak başladı ve Cristiano Ronaldo'nun yerine 23 dakika süre buldu.

Ancak Ronaldo'nun ayrılmasının ardından Ramos, ikisi Norveç'e, biri de Danimarka'ya karşı olmak üzere peş peşe 3 maçta ilk on birde yer aldı; bu süreçte 3 gol atmayı ve bir asist yapmayı başardı.

Ramos, ceza sahası içinde harika bir performans sergiledi, önüne gelen yarım şansları değerlendirmeyi başardı ve rakipler üzerinde baskı uygulama görevini güçlü biçimde yerine getirerek Jorge Jesus'un güvenini karşılıksız bırakmadı.

Belirtmek gerekir ki Portekiz Milli Takımı, iki kez Norveç'i 2-1 yenerek, Danimarka'yı 4-2 ve Galler'i 1-0 mağlup ederek peş peşe 4 maçta tam puan elde etti.