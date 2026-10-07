3 özür ve Messi'nin mesajı: 24 saat Ronaldo'nun diğer yüzünü ortaya çıkardı

Suudi Arabistan ekibi Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, hem kendi futbol kariyerinde hem de geleneksel rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin kariyerinde pek çok dönüm noktasıyla dolu olağanüstü 24 saat yaşadı.

Messi, çarşamba günü sabaha karşı, uluslararası düzeyde futbolu bırakmadan önce Arjantin Milli Takımı ile son maçına çıktı ve Benin'i 3-0 yendikleri karşılaşmada takımına liderlik etti; bu maçta bir golü penaltıdan kaydetti.

Maçtan birkaç saat önce ise taraftarlar, Ronaldo'nun resmi Instagram hesabından, Portekiz Milli Takımı'ndaki teknik direktörü Jorge Jesus ile arasında yaşanan anlaşmazlığın perde arkasını anlattığı bir açıklama paylaşmasıyla şaşırdı.

Açıklama, Ronaldo'nun geçen hafta Danimarka'daki Portekiz Milli Takımı kampını, Jesus'un UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasındaki Norveç maçında kendisine süre vermeyi reddetmesinin ardından yaşanan anlaşmazlık nedeniyle terk etmesinin ardından geldi.

Ancak açıklamada en çok dikkat çeken şey, Portekizli yıldızın konuşma biçimi oldu; teknik direktörüyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu ortaya koyduğu davranışlar nedeniyle farklı muhataplara 3 özür mesajı iletti.

Ronaldo, Norveç maçını izlemeye gelen Portekiz taraftarına, onları selamlamaya gitmeden doğrudan sahadan çıkması nedeniyle özür diledi ve Jesus'un kendisine verdiği oynatma sözünü tutmaması karşısında ne kadar öfkelenirse öfkelensin bunun kendisinden sadır olmaması gerektiğini belirtti.

"Don" ayrıca hem milli takımdaki takım arkadaşlarından hem de Portekiz halkından, Danimarka'daki "Avrupa Brezilyası" kampından izinsiz ayrılması nedeniyle özür diledi ve futbol federasyonundan kendisine uygun cezayı vermesini talep etti.

Peş peşe gelen özürler, uzun futbol kariyeri boyunca böyle bir şeye alışkın olmayan Portekizli yıldızın geçmişine göre tuhaf göründü.

Bu açıklamadan yaklaşık 24 saat sonra Ronaldo, Messi'nin Arjantin Milli Takımı ile uluslararası futbolu bırakmasının ardından ona bir veda mesajı ileterek, ülkesinin milli takımıyla ortaya koyduklarına duyduğu saygıyı dile getirdi ve bir başka yönünü gösterdi.

"Madeira Füzesi", Instagram hesabındaki mesajında şunları söyledi: "Leo, ülkeni savunmak için uzun yıllar harcadın ve tarihin ölümsüzleştireceği bir miras bıraktın. Arjantin ile başardıkların için sana derin bir saygı duyuyorum, en iyi dileklerimle."

Bu mesaj, dünya genelinde pek çok futbol taraftarının beğenisini topladı; zira futbol tarihinin en iyi iki oyuncusu, hatta belki de gelmiş geçmiş en iyileri arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini özetledi.