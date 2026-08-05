3 numara: Infantino'nun tahtını sarsan gizli FIFA adamı kim?

Fransız Kevin Lamour'un adı son dönemde, uluslararası futbolun yönetim organı FIFA'nın başkanı Gianni Infantino'nun projesine açıkça karşı çıkmasının ardından öne çıktı; üstelik kendisi örgüt içindeki en üst düzey yönetici pozisyonlarından birini elinde bulundurmasına rağmen.

Lamour, Avrupa ve dünya futbolunun en önde gelen yöneticilerinden biri sayılıyor; futbol kurumlarının koridorlarında yaklaşık 20 yıl geçirdi ve son derece ketum kişiliğiyle ve sürekli spot ışıklarından uzak durmasıyla tanınıyor. Bu bilgiler Fransız"L'Équipe" gazetesine dayanıyor.

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Kevin Lamour kimdir?

Lamour 1980 yılında Fransa'nın Brest kentinde doğdu, 45 yaşında ve Bretonya bölgesine bağlı Guipavas kasabasında büyüdü.

Futbolla olan bağı, Plabennec kulübünde kaleci ve antrenör olarak görev yapan, ardından polis memuru olarak çalışmaya geçen ve daha sonra Fransa Milli Takımı'nda güvenlik sorumlusu olan babası Jean-Louis Lamour'a dayanıyor.

Lamour, futbol dünyasının en çekingen kişiliklerinden biri olarak tanınıyor; sosyal medya hesabı hiç bulunmuyor ve 2009 yılından bu yana hiçbir basın röportajı vermedi. Hayatındaki tek röportajı ise dedesinin isteğine karşılık, bölgesel "Le Télégramme" gazetesine yapmıştı.

Kariyeri

Lamour, futbol kurumları içindeki kariyerine 2006 yılında, Michel Platini'nin Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) başkanlığı kampanya ekibine katılarak başladı; burada ücretsiz stajyer olarak çalıştı.

Platini'nin seçimleri kazanmasının ardından ofisinin müdürlüğünü üstlendi, ardından 2007 yılından itibaren federasyonun İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinden UEFA genel sekreter yardımcısı oldu. Bu dönemde, Gianni Infantino'nun UEFA genel sekreterliği görevini yürüttüğü sırada onunla yakından çalıştı.

1 Kasım 2024'te Lamour, uluslararası futbol federasyonuna (FIFA) geçerek operasyon direktörü (COO) görevini üstlendi ve federasyonun yönetim yapısında Başkan Gianni Infantino ile Genel Sekreter Mattias Grafström'ün ardından üçüncü adam haline geldi.

Lamour, FIFA içinde ulusal federasyonlarla ilişkilerin, mali işlerin, hukuki işlerin, insan kaynaklarının, iletişimin ve teknolojinin gözetimini kapsayan geniş sorumluluklar üstleniyor.

Infantino'ya karşı tutumu

Geçtiğimiz 31 Temmuz'da Lamour, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası turnuvasından hisse satışıyla ilgili ve sonunda başarısızlığa uğrayan projesini eleştirerek benzeri görülmemiş bir tutum sergiledi.

Lamour şöyle dedi: "Bu yalnızca tek bir kişinin projesi... Artık futbolun siyasi liderlerinin doğru soruları sorma ve doğru kararları alma zamanı gelmiştir."

Sözlerine şöyle devam etti: "FIFA çalışanları aldatıldı ve küçümsenmekten ve korkutulmaktan daha iyisini hak ediyorlar. Eğer bu, işimi kaybedeceğim anlamına geliyorsa, öyle olsun. Bu kararı anlar ve saygı duyarım. En azından bu gece huzur içinde uyurum."

Fransız yönetici, futbol çevrelerinde geniş bir takdir görüyor; aralarında Andriy Shevchenko, Lise Klaveness ve Theodore Theodoridis'in de bulunduğu bir dizi eski meslektaşı onu, kararlılık ile diplomasiyi bir araya getiren ve daima spot ışıklarından uzak, kulis arkasında çalışmayı tercih eden "futbol dünyasında nadir bir insan" olarak nitelendirdi.