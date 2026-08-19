3 maç men cezası: Paris Saint-Germain'e ağır darbe

Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'ndeki yolculuğuna büyük bir darbe ile başladı. Fransa Ligi Birliği'ne bağlı disiplin kurulu, Portekizli Nuno Mendes'i, Fransa Süper Kupası'nda Lens karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men etme kararı aldı.

Mendes, Paris Saint-Germain'in Lens ile oynadığı maçın son dakikalarında Michal Skoras'a dirsekle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüş, hakem Jeremy Pignard Portekizli beke kırmızı kartı göstermeye karar vermişti.

Disiplin kurulu, bugün çarşamba günü yaptığı toplantının ardından Nuno Mendes'e 3 maç kesin men cezası verilmesi kararını açıkladı. Bu da oyuncunun, Paris Saint-Germain'in Fransa Ligi'ndeki mücadelelerin başında sırasıyla Rennes, Lille ve Monaco'ya karşı oynayacağı 3 karşılaşmada forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Saint-Germain, Avrupa Süper Kupası'nı Aston Villa karşısında kazanmasının ardından birkaç gün sonra Fransa Süper Kupası'nı Lens karşısında kaybetmişti.

RMC ağının haberine göre karar, Paris Saint-Germain'in maç sonrası hakem Jeremy Pignard'ın raporundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmesinin ardından geldi. Kulüp, olayın tanımlanış biçiminin son derece ağır olduğunu değerlendiriyordu.

Hakem, Nuno Mendes'in müdahalesini "oyun dışında sert bir vuruş" olarak tanımlamıştı. Bu durum, olay anında oyunun aslında yeniden başlamış olduğunu ve Portekizli bekin Skoras tarafından engellenmeden önce Lens savunmasının arkasına doğru koşmak üzere olduğunu değerlendiren Paris cephesinin şaşkınlığına yol açtı.

Paris kulübünün savunmasına rağmen bu koşullar, disiplin kurulunun üç maçlık men cezası vermesini engellemedi.

Nuno Mendes, Paris Saint-Germain'in bir gol geride olduğu ve maçın başlamasından yaklaşık bir saat geçmesine kısa süre kala oyuna girmiş, ancak karşılaşmanın gidişatını değiştirememiş ve son dakikalarda kırmızı kart görerek sahayı terk etmişti.

Teknik direktör Luis Enrique'nin, Mendes'in yokluğunu telafi etmek için Fransız Lucas Digne'ye güvenmesi bekleniyor. Kulüp, yaz transfer döneminde Digne ile Portekizli bekin doğrudan yedeği olması amacıyla anlaşmıştı.

Digne, Lens ile oynanan son karşılaşmada ilk on birde başlamış, ardından Nuno Mendes ikinci yarıda oynama fırsatı bulmuştu. Ancak gördüğü kırmızı kart, Fransa Milli Takımı oyuncusunu önümüzdeki üç maç boyunca ilk on bire geri döndürecek.

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