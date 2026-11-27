Bayern Münih, Premier Lig devlerinin oyuncuyu kadrosuna katma konusundaki ilgisi artarken Jamal Musiala'nın geleceğiyle ilgili zor bir kararla karşı karşıya.

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Bu gelişme, Bavyera kulübünün onursal başkanı Uli Hoeneß'in Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirmesi ve kulübün oyuncunun maaşını ödemeye devam edip edemeyeceğini sorgulamasının ardından yaşandı.

Kulüp o zamandan bu yana bu açıklamalarla arasına mesafe koymaya çalışırken, önceliğin 23 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki haftalarda tam fiziksel hazırlığına yeniden kavuşmasına yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Manchester United'ın eski baş gözlemcisi Mick Brown, Football Insider sitesinin yayımladığı açıklamalarında, Bayern Münih'in Musiala'nın sağlık durumuna temkinli yaklaşması ve onu sahalara erken dönmeye zorlamaması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Bavyera kulübünün oyuncuya saygı göstermesi gerektiği vurgulandı; zira sağlık durumu ve kulüpteki geleceğiyle ilgili kamuoyu önünde yapılan tartışmalar hiçbir tarafa fayda sağlamıyor.

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Football Insider, kulüp oyuncunun geleceğini değerlendirirken Bayern Münih'in Jamal Musiala'yı bu sezonun sonunda satma ihtimalinin giderek arttığını ortaya koydu.

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Ofansif orta saha oyuncusunun sözleşmesinde sezon sonunda yürürlüğe girecek bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve kulübün geleceğine dair şüpheleri, İngiliz kulüplerinin transfer için harekete geçmesinin önünü açabilir.

Bununla birlikte, şu an odak noktası geleceğine ilişkin spekülasyonlarla uğraşmak yerine Musiala'nın iyileşmesine yardımcı olmak olmalı. Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.

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Brown, Football Insider'a şunları söyledi: “Bayern Münih, Jamal Musiala konusunda son derece zor bir durumda. Bir oyuncu sağlık sorunları yaşadığında, durumunun nasıl yönetileceği ve futbol oynamaya devam edip edemeyeceği konusunda bu tür sorular gündeme gelir.”

Brown şöyle devam etti: “Sonuçta karar oyuncuya ve kulüp doktorlarına ait olacak. Oynamaya devam edebileceği sonucuna varırlarsa devam edecek. Bu, yalnızca kulübün vereceği bir karar değil.”

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Brown ayrıca şunları belirtti: “Bayern Münih başkanının yaptığı açıklamaların muhtemelen iyi düşünülmemiş olduğunu düşünüyorum, ancak sözleşme feshinin gündeme geldiği bu tür durumları daha önce de gördük.”

Brown sözlerinin altını şöyle çizdi: “Bayern Münih'ten ayrılmasına izin verilmesi yönünde bir karar çıkarsa, Premier Lig kulüplerinin onu transfer etmekle ilgileneceğinden eminim. Manchester United da kesinlikle onunla ilgileniyor, ancak şu an asıl mesele bu değil.”

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Brown'ın da belirttiği gibi, Bayern Münih önümüzdeki dönemde herhangi bir zamanda Musiala'nın ayrılmasına izin verirse Premier Lig kulüplerinden ilgi eksik olmayacak.

Alman orta saha oyuncusu, Münih'e transfer olmadan ve Almanya'yı temsil etmeyi seçmeden önce Chelsea'de ve İngiltere'nin alt yaş kategorisi milli takımlarında forma giydiği için İngiliz futbolunun kaybettiği yeteneklerden biri olarak görülüyor.

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Football Insider'ın ortaya koyduğuna göre Liverpool ve Arsenal, oyuncunun önce fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlaması halinde önümüzdeki yaz transfer döneminde Musiala'yı transfer etme olasılığını değerlendirmeye hazır olacak.

Almanya'daki son haberler, ofansif orta saha oyuncusunun sözleşmesinde önümüzdeki yaz devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi bulunduğuna işaret etti. Bu durum, İngiliz kulüplerini oyuncunun durumunu yakından takip etmeye yöneltti.

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Kaynaklar, Musiala transferinin oldukça pahalı bir anlaşma olacağını, ancak ilgilenen kulüplerin önce oyuncunun en üst seviyede düzenli ve istikrarlı şekilde forma giymeye dönebileceğinden emin olması gerektiğini belirtiyor.