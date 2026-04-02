3 dev kulübün gözü üzerinde... Barcelona, Olmo'nun satışı için hayali bir teklif bekliyor

Avrupa transfer piyasasında, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo'nun etrafında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

Fichajes sitesine göre, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Arsenal, İspanyol oyun kurucuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında başı çekiyor.

Pep Guardiola, Olmo'yu Bernardo Silva'nın ayrılışının ardından ideal bir yedek olarak görüyor ve Manchester City, Barcelona'yı onu bırakmaya ikna etmek için 100 milyon euroluk bir ilk teklif sundu.

Luis Enrique yönetimindeki Paris ise, taktiksel disipline dayalı yeni bir proje kapsamında, İspanya milli takımındaki eski oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor.

Arsenal ise Olmo'nun durumunu yakından takip ediyor ve onun Londra ekibinin oyun stiline tam olarak uygun olduğunu düşünüyor.

Tüm bu ilgiye rağmen, Barcelona, 2030 yılına kadar süren ve 580 milyon avroluk bir tazminat maddesi içeren sözleşmesi olan oyuncusunu, gerçekten "hayal gibi bir teklif" gelmedikçe elinde tutmakta kararlı.

