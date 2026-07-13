3 dakika bir devrim yarattı... Dünya Kupası'ndaki su molalarının gizli yüzü

Hidrasyon molaları artık oyuncuların yüksek sıcaklıklar altında nefeslerini toplayıp kaybettikleri sıvıları telafi ettikleri kısa bir mola olmaktan çıktı; 2026 Dünya Kupası sırasında, ekonomik ve ticari açıdan oyunun geleceği üzerinde en etkili kararlardan biri haline geldi.

Oyuncuları sıcak çarpmasından korumayı amaçlayan tıbbi bir önlem olarak başlayan bu uygulama, birkaç hafta içinde stadyumlardan yayın şirketlerine, taraftarlardan büyük reklamverenlere uzanan küresel bir tartışmanın odağı haline geldi; zira bu birkaç dakika, yüz milyonlarca dolarlık yeni bir gelir kapısı açtı.

Uzun süredir maçların kesintisiz devam etmesi nedeniyle maç sırasında reklam fırsatlarının kısıtlılığından muzdarip olan futbol, ilk kez maç süresi içinde değerli bir ticari alan buldu; bu durum, birçok uzmanın bu kararı on yıllardır Dünya Kupası tarihindeki en büyük ekonomik dönüşüm olarak nitelendirmesine neden oldu.

Tıbbi bir önlem… ve benzeri görülmemiş ekonomik sonuçlar

Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA), 2026 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarda su molalarını standartlaştırma kararı, turnuvanın düzenleneceği iklim koşullarına yanıt olarak alındı. Özellikle ABD, Meksika ve Kanada’nın yaz aylarında turnuvaya ev sahipliği yapması ve ev sahibi şehirlerin çoğunda sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle bu karar alındı.

Buna bağlı olarak, maçlar yaklaşık iki kez durdurulmaya başlandı; ilki 22. dakikadan sonra, ikincisi ise 67. dakikadan sonra, her seferinde yaklaşık üç dakika süreyle, oyunculara su içme ve enerjilerini geri kazanma fırsatı vermek amacıyla.

Tıbbi gerekçe mantıklı görünse ve uzmanlar tarafından geniş destek görse de, asıl etki saha dışında ortaya çıktı; zira bu dakikalar, futbolda daha önce görülmemiş değerli bir reklam penceresi haline geldi.

Bu karar eleştirilerden de kaçamadı; İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, pek çok kişi bu araların maçların ritmini bozduğunu ve izleme keyfini azalttığını düşündü.

Fransız milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, en önde gelen eleştirmenlerden biriydi ve maçın üç dakika durmasının saha içindeki her şeyi durdurduğunu söyledi.

Gerçek kazananın futbol endüstrisi ve reklam sektörü olduğunu vurgulayan Deschamps, durumun artık maçların iki devre yerine dört devre oynanıyormuş gibi görünmesine yol açtığını belirtti.

Deschamps’ın açıklamaları, ticari kaygıların kademeli olarak oyunun kendisinin yapısını etkileyen bir unsur haline gelebileceğine dair artan endişeleri yansıtıyor.

Getty Images

Futbol, yeni bir reklam hazinesi keşfediyor

On yıllar boyunca, maçlar sırasında doğal molaların azlığı nedeniyle futbol, basketbol veya Amerikan futbolu gibi sporlara kıyasla reklam şirketleri için bir sorun teşkil ediyordu.

Artık ise su molaları, oyun süresi içinde sabit ve düzenli ilk reklam alanı haline geldi; bu da yayın ağlarına, uzun yıllardır Amerikan Basketbol Ligi’nde olduğu gibi, son derece yüksek fiyatlarla yeni reklamlar satma fırsatı verdi.

Spor medyası analistleri, bu adımın futbolun televizyon ürününün doğasını değiştirdiğini ve ticari değerini benzeri görülmemiş bir şekilde artırdığını düşünüyor.

Forbes dergisi tarafından yayınlanan “iSpot” şirketinin verileri, mevcut turnuvanın televizyon reklam pazarında yarattığı değişimin boyutunu ortaya koyuyor.

Amerikan büyük spor sezonunda düzenlenen 2022 Katar Dünya Kupası’nda, turnuvanın payı ABD’deki toplam canlı televizyon reklamlarının %2,77’sini geçmemişti. Oysa 2026 turnuvasında bu oran %13’e yükseldi; bu muazzam büyüme, turnuvanın reklam alanındaki etkisinin genişlediğini yansıtıyor.

Buna iki ana faktör katkıda bulundu: Birincisi, turnuvanın 48 milli takıma genişletilmesiyle maç sayısının 64’ten 104’e çıkması, ikincisi ise, reklamlara ayrılan yüzlerce dakika ek süre sağlayan molaların getirilmesiydi; bu da ABD’de televizyon reklamlarının izlenme sayısının bir önceki turnuvaya kıyasla iki katına çıkmasına yol açtı.

Rekor düzeyde reklam fiyatları

Bu durum sadece ABD ile sınırlı kalmadı, Avrupa pazarlarına da yayıldı. Fransa’da, bir molada 20 saniyelik bir televizyon reklamının fiyatı yaklaşık 425 bin avroya ulaştı ve bu, uzatma devreleri veya penaltı atışları sırasında gösterilen reklamlardan sonra maçtaki en pahalı ikinci reklam zamanı oldu.

FIFA’nın ana sponsorları olan Coca-Cola ve Aramco gibi şirketlerin, bu yüksek değerli reklam alanlarını satın almada öncelikli olması şaşırtıcı değildi.

Buna karşılık, karşılaştırmalar büyük turnuvalar arasında belirgin bir farka işaret ediyor; Paris Olimpiyat Oyunları’nda 84 resmi sponsor yer alırken, bunların sadece 30’u yayın sırasında net bir şekilde görünürken, daha uzun sürmesine rağmen Dünya Kupası sadece 21 sponsora dayandı; ancak bu sponsorlar daha yoğun ve etkili bir medya ve reklam görünürlüğü elde etti.

ABD’li “Fox” kanalı, yeni sistemden en çok yararlananlardan biri oldu. Katar Dünya Kupası’nın Amerikan futbolu ligi sezonu sırasında düzenlenmesi nedeniyle hakların değeri o dönemde düşmüş ve kanal, 2022 ve 2026 turnuvalarının yayın haklarını beklenenden daha düşük fiyatlara elde etmişti.

Ancak 2026 Dünya Kupası denklemi tamamen değiştirdi. “Hollywood Reporter” tarafından yayınlanan bir rapora göre, Dünya Kupası maçları sırasında 30 saniyelik televizyon reklam fiyatları 200 bin ile 750 bin dolar arasında değişiyor.

104 maç ve her maçta iki su molası olduğu göz önüne alındığında, toplam molaların süresi yaklaşık 624 dakikaya ulaşıyor. Bu reklam alanı, değeri 500 milyon doları aşabilir; bu da ağın ödediği 485 milyon dolarlık yayın hakları bedelinden daha fazla bir rakamdır.

Getty Images

Yayın hakları yeni bir aşamaya giriyor

Su molalarının ticari başarısı, piyasanın Dünya Kupası yayın haklarına bakışında bir dönüşüme yol açtı. "Forbes" tahminlerine göre, ABD'deki hakların değeri bir sonraki ihale turunda 1 milyar dolardan başlayabilir ve 2030 ile 2034 turnuvalarının tek bir anlaşma kapsamında satılması durumunda 1,5 ile 2 milyar dolar arasına ulaşabilir.

Dikkat çeken nokta ise, daha önce futbol yayın hakları için rekabet etmeyen şirketlerin, pazara girmeye açık bir ilgi göstermeye başlamasıdır. "Netflix", "YouTube", "Apple", "Amazon", "Disney" ve "ESPN" gibi şirketler, mevcut turnuvanın, "softa" sistemi sayesinde futbolun devasa reklam gelirleri elde edebileceğini kanıtlamasının ardından bu alana yönelmiştir.

Ancak tüm televizyon kanalları bu araları değerlendirmek için aynı yaklaşımı benimsemedi. ABD’de “Fox” kanalı, reklam aralarının her dakikasını reklam yayınlamak için kullanmayı tercih ederken, İspanyolca yayın yapan “Telemundo” kanalı sahada olup bitenleri aktarmaya devam etmeyi tercih etti; bu da ona bazı izleyici kitleleri arasında daha iyi izlenme oranları sağladı.

Bu farklılık, iki kanal arasında belirgin anlaşmazlıklara yol açtı ve bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu’nu (FIFA) gelecek turnuvalarda bu tür farklılıkların tekrarlanmasını önlemek amacıyla İngilizce ve İspanyolca yayın haklarını birleştirmeyi değerlendirmeye itti.

Avrupa’da ise “DAZN, TVE, M6 ve beIN Sports” gibi kanallar reklam aralarını değerlendirdi; buna karşılık İngiliz “ITV” ve Brezilyalı “Globo” kanalları ile Alman yayın kuruluşları “ARD ve ZDF”, düzenleyici kısıtlamalar ya da maçların kesilmesini reddeden televizyon geleneklerine saygı gösterilmesi nedeniyle canlı yayını reklamlarla kesmeyi reddettiler.

İspanya bekliyor... Bu model küresel hale gelecek mi?

İspanya’da Dünya Kupası yayın haklarına olan ilgi belirgin bir şekilde değişmeye başladı. Turnuva maliyetleri daha önce birçok kanal için bir engel teşkil ederken, yeni bir reklam platformunun ortaya çıkması önemli bir ekonomik cazibe unsuru haline geldi.

İspanyol Radyo ve Televizyon Kurumu (RTVE), sınırlı sayıda maçın yayın haklarını elde etmek için yaklaşık 57 milyon avro ödedi; DAZN platformu ise bedeli açıklanmayan kapsamlı bir anlaşma yoluyla turnuvanın toplam 104 maçının tümünün yayın haklarını aldı.

Platform içinden gelen kaynaklar, mali sonuçların fizibilite çalışmasının dayandığı beklentilerle uyumlu olduğunu doğruladı; bu durum, İspanya’nın 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasından önce yayın hakları fiyatlarının önemli ölçüde artma olasılığını artırıyor.

Şu ana kadar Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Uluslar Kupası’nda reklam amaçlı su molası uygulamasını hayata geçirmeyi planlamadığını belirtiyor.

Ancak Güney Amerika’dan gelen sinyaller, bu uygulamanın diğer turnuvalara da yayılabileceğini gösteriyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2026 yılından itibaren Copa Libertadores ve Copa Sudamericana turnuvalarında 90 saniyelik su molaları uygulanacağını duyurdu.

Bu durum, oyuncuların sağlığını korumak amacıyla başlatılan bir önlemin, özellikle Dünya Kupası’nda elde ettiği büyük ticari başarıyla birlikte, kademeli olarak dünyanın çeşitli turnuvaları tarafından benimsenen yeni bir ekonomik modele dönüşebileceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, su molaları, basit bir tıbbi kararın nasıl muazzam bir ekonomik dönüm noktasına dönüştüğünün açık bir örneği olarak görünüyor; bu karar, futbol ile reklamcılık arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirdi, yayın haklarının değerini eşi görülmemiş seviyelere çıkardı ve yeni oyuncuların televizyon yayıncılığı pazarına girmesinin önünü açtı.

Bunu oyuncuları korumak için bir gereklilik olarak görenler ile oyunun ruhuna ticari kaygıların üstün gelmesinin başlangıcı olarak değerlendirenler arasında, futbolun önümüzdeki uzun yıllar boyunca geleceğini yeniden şekillendirebilecek yeni bir aşamaya girdiğine dair şüphe yoktur.