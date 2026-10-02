Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı forması altında en dikkat çekici başlangıçlarından birine sahne olan yere geri döndü; ancak bu kez formayı sahada giymiyordu. Fransız efsane için pek çok anı ve sembolik anlam taşıyan bir gecede Fransa'yı sahaya süren Zidane, tamamen farklı bir konumdan sahne aldı.

Fransa Milli Takımı, bu akşam cuma günü Fransa Stadı'nda, UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü tur mücadelesi kapsamında İtalya ile karşı karşıya geldi. Bu maç Zidane için özel bir önem taşıyordu; çünkü ülkesinin milli takımının teknik direktörlüğü görevini üstlendiğinden bu yana Fransa ulusal stadında sahaya çıktığı ilk karşılaşma oldu.

Zidane, karşılaşma öncesinde Fransız taraftarlardan görkemli bir karşılama gördü. Stat spikerinin teknik direktörün ismini anons ettiği anda Fransa Stadı'nı bir coşku dalgası sardı ve tribünlerin dört bir yanından tezahürat ve alkışlar yükseldi. Bu manzara, "Zizou"nun Fransız taraftar nezdindeki konumunu gözler önüne serdi.

Taraftarlar yalnızca alkışla yetinmedi. Zidane onuruna, üzerinde "Zizou, vatana hoş geldin" mesajını taşıyan büyük bir anma pankartı açıldı. Fransız "Irrésistibles" grubu tarafından hazırlanan bu sanatsal pankart, Fransız futbol efsanesinin Fransa Stadı'na dönüşüne özel bir kutlama havası kattı.

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Karşılaşma, Zidane'ın kariyerinde unutulmaz bir anıyı da beraberinde taşıyor. Zira bu maç, Fransa Milli Takımı forması altında ilk milli gollerini aynı statta kaydetmesinin üzerinden 28 yıl geçmesine denk geliyor. Bu an, Fransa ile tarihi kariyerinin kapılarını açan ve başarılarla dolu yıllara zemin hazırlayan anlardan biriydi.

Zidane, Fransa Stadı'nda teknik direktör koltuğundan farklı bir gece yaşarken, taraftarlar milli takımla olağanüstü bir tarih yazan oyuncunun anılarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Böylece ona yapılan görkemli karşılama, ilk milli gollerini aynı stadın zemininde kaydettiği andan 28 yıl sonra, Fransızların hafızasındaki yerini koruduğunun açık bir mesajı oldu.