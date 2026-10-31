2026 Ballon d'Or ile bağlantılı şüpheli bahis krizi, "France Football" dergisinin sahibi Amaury Grubu'nun, ödülün nihai sıralamasının sızdırıldığı şüphesinin arka planını ortaya çıkarmak için adli şikâyette bulunma işlemlerine başladığını açıklamasının ardından hukuki bir boyuta taşındı.

"Le Parisien" gazetesinin gruba dayandırdığı habere göre, bu adım; Ballon d'Or sıralamasındaki ilk beş sırayı eksiksiz bir isabetle tahmin etmeyi hedefleyen şüphe uyandırıcı bahisler nedeniyle atıldı. Bu gelişme, sonuçlar açıklanmadan önce bazı bahisçilere açıklanmamış bilgilerin ulaşmış olabileceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Ayrıntılara göre, özellikle bu amaç için oluşturulan 12 hesap, ilk beş sıranın doğru sıralamasına toplam 264 bin dolarlık bahis oynadı. Bu sıralamanın başında, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri ve Lionel Messi'nin önünde yer alan Harry Kane bulunuyordu.

Rapora göre, bu bahisler 179 bin euroya yakın kazanç sağladı. Bu durum, kesin sıralamaya nasıl ulaşıldığına dair şüpheleri artırdı; ancak bu, şimdiye kadar herhangi bir sızıntı ya da manipülasyon olduğunun kanıtlandığı anlamına gelmiyor.

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"Ballon d'Or'un dürüstlüğü mutlak bir önceliktir"

"Le Parisien" gazetesinin aktardığı bir açıklamada Amaury Grubu, ödülün dürüstlüğüne bağlılığının altını çizerek kazananın belirlenmesinin bağımsız bir oylama yoluyla gerçekleştiğini vurguladı.

Grup, şu ifadeleri kullandı: "Ballon d'Or'un dürüstlüğü mutlak bir önceliği temsil ediyor. Kazananın, bağımsız bir oylamanın ardından Ballon d'Or'u aldığını hatırlatmak isteriz."

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Sonuçların sızdırıldığına ve hileli olma ihtimali bulunan bahislere ilişkin iddiaları son derece ciddiye alıyoruz. Olguların doğrulanması ve olası sorumlulukların belirlenmesi için soruşturmalar sürüyor."

"Upside" platformunun yürüttüğü soruşturmalar, söz konusu 12 hesaba dair daha fazla soru işareti uyandıran göstergeleri ortaya çıkardı; zira bunlardan yedisi daha önce hiçbir bahis oynamamıştı, altı hesap ise ilk bahislerini oluşturulduktan yalnızca 15 dakika sonra koymuştu.

Bu veriler, bahislerin sızdırılmış bilgilere mi yoksa başka etkenlere mi dayandığının ve kanıtlanabilir hukuki sorumlulukların bulunup bulunmadığının netleşmesi beklenirken incelenmeye ve soruşturulmaya devam ediyor.