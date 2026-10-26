26 günde üçüncü hat-trick! Nicolo Tresoldi nefes kesen serisini sürdürüyor

Tresoldi, Club Brugge'ün Jupiler Pro League'de VV St. Truiden'i 3-2 yendiği maçta takımının üç golünü de atarak son haftalardaki müthiş formunu sürdürdü.

Forvet, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Inter'e karşı oynanan maçta (4-3) da üç gol atmıştı. Ayrıca eylül ayı sonunda Almanya U21 Milli Takımı formasıyla Malta'ya karşı oynanan maçta (4-1) hat-trick yapmıştı. Böylece Tresoldi, son 26 günde üç kez hat-trick yapmış oldu.

22 yaşındaki oyuncunun dikkat çekici başka istatistikleri de var: Ekim ayında çıktığı dört maçta Brugge adına yedi gol attı. Bu sezon toplamda 14 maçta 12 gole ulaştı.

St. Truiden karşısında devre arasından hemen önce önce sol, ardından sağ ayağıyla ağları buldu (41., 43.) ve son şampiyonun ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını sağladı. Konuk ekip Ilias Sebaoui'nin penaltı golüyle farkı bire indirdikten sonra (55.), Tresoldi 75. dakikada farkı yeniden ikiye çıkardı. St. Truiden, uzatma dakikalarında Shogo Taniguchi ile yalnızca bir kez daha farkı bire indirebildi (90.+3).

"Biraz farklı hissettiriyor ama üç gol atmak her zaman özeldir. Yine bir maç topunu eve götürebileceğim" diyen U21 milli takım oyuncusu, topu elinde tutarak anne babasının arabasına bindi.

Bu galibiyet sayesinde ikinci sıradaki Brugge, lider KAA Gent'i takibini sürdürüyor. Dokuz hafta sonunda aradaki fark bir puan. Tresoldi ise yedi golle Westerlo'dan Norman Bassette ile birlikte gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

Nicolo Tresoldi'nin Brugge ile sözleşmesi ne zamana kadar?

Tresoldi, 2025'te Hannover 96'dan 7,5 milyon euro karşılığında Brugge'e transfer oldu. Buradaki sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. Ancak güçlü performansı başka kulüplerin de ilgisini çekiyor. Birçok tanınmış kulübün Tresoldi'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor. Son aylarda BVB, Inter, FC Barcelona, Atletico Madrid, Tottenham Hotspur ve FC Arsenal'in adı anılırken, şu anda özellikle AC Milan'ın golcüyü transfer etmek için harekete geçtiği söyleniyor.

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport kısa süre önce Tresoldi transferinin kulüp sahibi Gerry Cardinale için bizzat ilgilendiği bir meseleye dönüştüğünü bildirdi. ABD'li iş insanının, Tresoldi'nin Şampiyonlar Ligi'nde yerel rakip Inter'e karşı üç gol attığı etkileyici performansından çok önce sportif yönetime olası bir transferin şartlarını araştırma talimatı verdiği belirtildi. Ardından bir anlaşma ihtimalini yoklamak için Tresoldi'nin danışmanlarıyla temasa geçildiği aktarıldı.

Cardinale'nin gelişmeler hakkında bizzat bilgilendirilmek istediği belirtiliyor. Ancak transfer için ocak ayında mı, yoksa gelecek yaz mı girişimde bulunulacağı henüz net değil.

Tresoldi, özellikleri bakımından Milan'ın aradığı oyuncu profiline uyuyor. Milan, sportif açıdan yetersiz geçen yılların ardından yeniden büyük bir takım kurmak istiyor. Bu nedenle Serie A'da şu anda dördüncü sırada bulunan kulüp, hâlihazırda belli bir seviyeye ulaşmış ancak gelişme potansiyeli de taşıyan oyunculara odaklanıyor. Gazzetta'ya göre çeşitli gözlemci raporları, Tresoldi'nin bu niteliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Nicolo Tresoldi Almanya, İtalya ve Arjantin için oynayabilir

Rossoneri, Tresoldi'yi transfer etme yarışında özel bir koza sahip olabilir: Tresoldi tutkulu bir Milan taraftarı ve kariyeri boyunca mutlaka kırmızı-siyahlı formayı giymek istiyor. Babası Emanuele Tresoldi'nin kısa süre önce anlattığına göre: "Kaka, Inzaghi ve Pato'ya âşık oldu ve onu bundan vazgeçirmek imkânsızdı." Bu nedenle Inter'e transfer olması zor olabilir: "Bunu kabul edeceğinden emin değilim. Taraftarlık duyguları ağır basabilir. Hayali AC Milan formasını giymek."

Tresoldi, Brugge ile şimdiye kadar Belçika şampiyonluğunu ve Süper Kupa'yı kazandı.

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Tresoldi hakkında merak edilen tek konu, gerçekten ayrılması hâlinde bir sonraki kulübünün hangisi olacağı değil. Almanya Milli Takımı'nda mı yoksa İtalya Milli Takımı'nda mı oynamayı tercih edeceği de merakla bekleniyor. Son olarak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 44 kişilik kadrosunda yer almadı ancak aynı dönemde 27 milli maçta 16 gol attığı Almanya U21 Milli Takımı'nda oynadı. Milli takım geleceğiyle ilgili kararını ancak gelecek yaz düzenlenecek U21 Avrupa Şampiyonası'nın ardından vermek istiyor. Arjantinli annesi nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nda oynama hakkı da bulunuyor.



