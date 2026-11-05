Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Real Madrid'in son dönemdeki sonuçlarını övgüyle değerlendirerek, kraliyet takımının son zamanlarda "yirmi altı altın gün yaşadığını" vurguladı.

"Marca" gazetesi şöyle yazdı: "Galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet. Son milli ara döneminin ardından rekabete dönüşünden bu yana Real Madrid'in kusursuz karnesi bu."

Gazete devam etti: "Mourinho'nun takımının yenilmez bir şekilde parladığı 26 altın gün ona büyük bir ivme kazandırdı. Bir galibiyet makinesine dönüştü. La Liga'da dört, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç galibiyet, şu anki seçkin karneleri bu."

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Kamp Nou'daki galibiyet de dahil olmak üzere ligdeki kusursuz karneleri, yerel şampiyonluk mücadelesine geri dönmelerine imkân tanıdı. Avrupa'daki üç galibiyetleri ise pratik olarak eleme turlarında kendilerine bir yer garantiledi ve onları ilk kez ilk sekiz sıra arasına girme hedeflerine ulaşmaktan bir adım uzaklaştırdı. Bu, üst üste yedi galibiyet elde etmelerinin doğrudan sonucu."

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Real Madrid'de köklü bir dönüşüm

Yalnızca bir ay içinde Real Madrid, geçen milli ara dönemine giren takıma kıyasla köklü bir dönüşüm yaşadı.

O dönemde, bu sezonki ikinci yenilgileri olan derbideki mağlubiyetleri onları bir tükenmişlik haline sürüklemişti. Haftalar sonra bu düşüşün izi kayboldu ve Real Madrid her iki kulvarda da bilinen seviyesine geri döndü.

Şimdi, iki milli ara dönemi arasındaki muzaffer yürüyüşlerini tamamlamak için Mestalla'da Valencia karşısında oynayacakları bir maç kaldı. Real Madrid'in iddialı hedefi, her türlü şüpheyi dağıtmak için tam puanı (8'de 8 galibiyet) elde etmekti ve Mourinho'nun takımı, arzuladıkları bu kusursuz karneye ulaşmaya yalnızca bir maç uzaklıkta.

Real Madrid'in uzun bir galibiyet serisi elde etmesinin üzerinden uzun bir zaman geçmişti ve işte şimdi nihayet o seriye geri dönüyorlar.

Valverde şu yorumu yaptı: "Daha az baskı altında çalışıyorsunuz ve işler yolunda gittiği için bunun tadını çıkarıyorsunuz, yarın da antrenmanlara dönüyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımımızı iki kez güçlü bir şekilde geri dönmelerinden dolayı tebrik ediyorum; bu, canlı ve dinamik olduğumuz anlamına geliyor. Kendi bölgelerinde mükemmel savunma yaptıklarını, bize ceza sahası dışında şut atmamız için alanlar bıraktıklarını biliyorduk... Bugün top ağlara gitti ki bu her zaman olan bir şey değil."

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Bellingham ise takımın mevcut seviyesinden ve yüksek özgüveninden bahsetti.

Şöyle konuştu: "Bu galibiyeti elde etmek için çok büyük bir çaba gösterdik, topa sahip olduk, fırsatlar yarattık ve son dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız gibi oynadık."