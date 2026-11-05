Bir basın raporu, bugün perşembe günü, Real Madrid'in son sonuçlarını övdü ve Kraliyet ekibinin son dönemde "altın yirmi altı günü yaşadığını" vurguladı.

"Marca" gazetesi şunları yazdı: "Galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet, galibiyet. Son milli ara döneminin ardından rekabete dönüşünden bu yana Real Madrid'in kusursuz karnesi bu."

Şöyle devam etti: "Mourinho'nun takımının yenilmez bir şekilde parladığı 26 altın gün, ona muazzam bir ivme kazandırdı. Bir kazanma makinesine dönüştü. La Liga'da dört galibiyet ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç galibiyet, şu anki seçkin karneleri."

Gazete şöyle sürdürdü: "Camp Nou'daki galibiyet de dahil olmak üzere ligdeki kusursuz karneleri, onların yerel unvan yarışına dönmesine olanak tanıdı. Avrupa'daki üç galibiyetleri ise onlara pratikte eleme turlarında bir yer garantiledi ve ilk sekiz sıraya ilk kez ulaşma hedeflerini gerçekleştirmekten bir adım uzağa getirdi; bu, art arda yedi galibiyet elde etmelerinin doğrudan sonucudur."

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Real Madrid'de köklü bir dönüşüm

Yalnızca bir ay içinde Real Madrid, geçtiğimiz milli ara dönemine giren takıma kıyasla köklü bir dönüşüm yaşadı.

O dönemde, bu sezonki ikinci yenilgileri olan derbi mağlubiyeti onları bir tükenmişlik haline sokmuştu. Haftalar sonra o düşüşün izi kayboldu ve Real Madrid her iki kulvarda da alışılmış seviyesine geri döndü.

Şimdi, iki milli ara dönemi arasındaki zaferli yürüyüşlerini tamamlamak için geriye yalnızca Valencia karşısında Mestalla maçı kaldı. Real Madrid'in iddialı hedefi, her türlü şüpheyi dağıtmak için tam puanı (8'de 8 galibiyet) elde etmekti ve Mourinho'nun takımı bu arzulanan kusursuz karneyi gerçekleştirmekten yalnızca bir maç uzakta.

Real Madrid'in uzun bir galibiyet serisi elde etmesinin üzerinden epey zaman geçti ve işte şimdi nihayet o seriye geri dönüyorlar.

Valverde şu yorumu yaptı: "Daha az baskı altında çalışıyorsun ve işler yolunda gittiği için bundan keyif alıyorsun, yarın antrenmanlara dönüyoruz."

Şöyle devam etti: "Takımımızı iki kez güçlü bir şekilde geri dönmesinden dolayı tebrik ediyorum; bu, canlı ve dinamik olduğumuz anlamına geliyor. Kendi bölgelerinde mükemmel bir şekilde savunma yaptıklarını, ceza sahası dışında bize şut için alanlar bıraktıklarını biliyorduk... ve bugün top ağlara gitti ki bu her zaman olan bir şey değil."

Maçın en iyi oyuncusu seçilen Bellingham, takımın mevcut seviyesi ve yüksek özgüveni hakkında konuştu.

Şunları söyledi: "Bu galibiyeti elde etmek için büyük bir çaba sarf ettik, topa sahip olduk, fırsatlar ürettik ve son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız gibi oynadık."