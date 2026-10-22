Medya haberlerine göre dünya çapında faaliyet gösteren Viessmann ile yapılan ortaklık, Bayern Münih'e 250 milyon avro kazandıracak.

Şirket, çoğunluk hissedarı FC Bayern eV'nin yanı sıra Alman futbolunun önde gelen kulübünde pay sahibi olan dördüncü kuruluş olacak. Diğer hissedarlar adidas (2002'de 77 milyon avroya), Audi (2010'da 90 milyon avroya) ve Allianz (2014'te 110 milyon avroya) olmuştu. Kulüp tüzüğüne göre hisselerin yüzde 70'i FC Bayern eV'de kalmak zorunda.

Isıtma teknolojileri uzmanı Viessmann, şimdi başlangıçta yüzde 5 oranında olan bir hisse paketi satın alıyor. İşlem sermaye artırımı kapsamında gerçekleştiği için bu payın hesaplanan oranı yaklaşık yüzde 6,7 oluyor. Diğer üç hissedarın payları ise ayrı ayrı yüzde 7,8'in biraz altına inecek.

FC Bayern: Uli Hoeneß'in de yer aldığı denetim kurulu genişliyor

Anlaşma kapsamında şirketin başındaki Max Viessmann'ın Bayern Münih'in denetim kuruluna katılması bekleniyor. Başkan Herbert Hainer'in yönettiği, kulübün eski önemli isimleri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin de yer aldığı kurulun üye sayısı böylece dokuzdan ona çıkacak.

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Hainer, kulübün 2018'den beri ticari ilişkisi bulunan yeni hissedarının "FC Bayern gibi gelenek, hırs ve yenilikçilik değerlerini temsil ettiğini" söyledi. Bu adımın "FC Bayern München AG'nin ortaklık yapısını güçlendirdiğini" belirten Hainer, "Ayrıca öz sermaye tabanının bir kez daha önemli ölçüde güçlenmesi, sürekli değişim yaşanan bir dönemde hareket alanımızı genişletiyor" dedi.

Max Viessmann ise "Dördüncü nesil bir aile şirketi olarak iş birliğine yalnızca sermaye değil, girişimcilik deneyimimizi de katmak istiyoruz. Kendine özgü kimliği olan, ekonomik açıdan bağımsız ve sürdürülebilir başarıya sahip güçlü bir FC Bayern'e katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Viessmann hâlihazırda FC Bayern München eV'nin yönetim danışma kurulunda da yer alıyor. Tarafların açıklamasına göre yeni iş birliği "özellikle sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma ve dijitalleşme alanlarındaki projeleri" kapsıyor.

40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Viessmann'ın ana sanayi faaliyetlerinde yaklaşık 6 bin çalışanı bulunuyor. Şirketin yıllık cirosu yaklaşık 2 milyar avro. Viessmann uzun yıllardır spora yoğun biçimde destek veriyor.