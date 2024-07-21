25 milyon Euro'luk yıldızın yeni takımı şaşırttı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gaziantep FK formaları giyen yıldız oyuncudan beklenmeyen tercih...

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic'in yeni takımı belli oldu.

Ligimizde daha önceden Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları da giyen sırp yıldız, BAE Pro Ligi'nde mücadele Baniyas'a transfer oldu.

Ne söylendi?

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Lazar Markovic'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Banijas Futbol Kulübü ile anlaştığı aktarıldı.

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30 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Gaziantep tamamladı ve Haziran sonunda sözleşmesi son bulmuştu.

Sezon performansı

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da 34 maçta görev alan Markovic, 4 gol atarken takımına 7 asistlik katkı sundu.

Liverpool'a dev transfer...

Sırp yıldız, 2014 yaz transfer döneminde Benfica'dan Premier Lig devi Liverpool'a 25 milyon Euro gibi bir bedelle katılmış ancak beklentileri karşılayamamıştı.